Onurlandırılacak mı? Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano'nun milli takımdan emekliliğine yanıt niteliğinde resmi açıklama

Portekiz Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bugün Perşembe günü milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından resmi bir açıklama yaptı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, daha önce devam etme isteğini dile getirmesinin ardından, çarpıcı bir sürprizle milli takımdaki kariyerini sonlandırdığını açıkladı ve yaklaşık bir ay önce futbolu bırakacağını açıklayan ezeli rakibi Lionel Messi'nin izinden gitti.

Portekiz Federasyonu açıklamasında şunları söyledi: "Portekiz Futbol Federasyonu, bugün milli takımdan kesin olarak ayrıldığını açıklayan ebedi kaptanı Cristiano Ronaldo'ya en derin ve en içten minnettarlığını ifade eder."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Derin bir minnettarlık ve büyük bir hayranlık duygusuyla, Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'yu ülkemize hizmet ettiği olağanüstü kariyerinden dolayı açıkça takdir eder ve kendisine teşekkür eder."

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Açıklama şöyle sürdürüldü: "Kaptanımız yalnızca seçkin bir sporcu değil, aynı zamanda ilham veren bir lider, özverinin bir örneği ve milli takımımızın ruhunun en mükemmel simgesiydi. 234 milli maç ve 146 golle öne çıkan efsanevi bir milli kariyer boyunca kaptan, ülkeyi omuzlarında taşıdı, rekorları kırdı ve takımı ulusal futbol tarihine sonsuza dek kazınacak anlara taşıdı."

Portekiz Federasyonu şöyle devam etti: "Her ter damlası, her belirleyici gol ve sahada gururla taşıdığı her kaptanlık pazubandı, formamıza duyduğu mutlak sevgiyi yansıtıyor."

Açıklamaya şu ifadeler eklendi: "Özverisi ve mirası sahanın sınırlarını aşıyor. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in adını yüceltti ve onun izinden gitmeyi hayal eden gençlerin nesillerine ilham verdi; çünkü kendisi birçoğumuz için tüm zamanların en iyi oyuncusudur!"

Açıklamada şöyle denildi: "Bu nedenle Portekiz Futbol Federasyonu, bu vedanın hak ettiği bir onurlandırma olmadan gerçekleşmesine izin vermeyi reddetmektedir. Kesin ve büyük arzumuz, taraftarların ve ülkenin bize bu kadar çok şey veren oyuncuyu bir kez daha alkışlayıp kutlayabileceği, Cristiano Ronaldo'nun büyük kariyerine daima yakışır bir onurlandırma olacak etkinliği düzenlemek, planlamak, buna katılmak ve etkin bir şekilde işbirliği yapmaktır."

Açıklama şöyle sona erdi: "Her şey için teşekkürler kaptan, burası her zaman senin evin olacak, haydi 1000 golüne doğru."