Filistin Milli Takımı'nın İran karşısında oynayacağı beklenen maçın öncesindeki bir zamanlamada, Pyramids oyuncusu Hamed Hamdan sessizliğini bozarak, mevcut uluslararası ara dönemi boyunca ülkesinin milli takım kadrosundan neden uzak kaldığının gerçek sebeplerini açıkladı. Hamdan, kampa katılmaktan özür dilemesinin asılsız sebeplerle olmadığını, aksine taviz verilemeyecek ilkeler ve onurla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, pek çok sitem ve ilkelere bağlılık taşıyan bir mesaj verdi.

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Filistin Milli Takımı, iki takımın da önlerindeki maçlara hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Irak'ta İran Milli Takımı ile hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İhab Ebu Cezer'in açıkladığı kadro özel bir ilgiyle takip edilirken, listede dikkat çeken bazı eksikler göze çarptı. Bunların başında ise Pyramids oyuncusu Hamed Hamdan geliyor; ayrıca Zamalek oyuncusu Adem Kayıd ve Zed oyuncusu Vecdi Nebhan da kadroda yer almadı.

Hamed Hamdan'ın kadroda bulunmaması, oyuncunun bu dönemde milli takımla neden olmadığına dair soru işaretleri doğurdu. Özellikle Hamdan'ın daha önce Filistin'i temsil etme konusunda büyük bir bağlılık sergilemesi ve ülkesinin formasını giyme hayalini gerçekleştirmek için fedakârlıklar yapmış olması, bu durumun daha da merak edilmesine yol açtı. Bu da oyuncuyu, durumunu bizzat açıklamaya ve yokluğuna eşlik eden yorumlara son vermeye itti.

Filistin Milli Takımı kadrosunda Mısır Ligi'nde forma giyen altı oyuncu yer aldı. Bunların başında Zamalek forveti Udey Dabbağ ile El-Masry oyuncusu Amid Savafta geliyor; ayrıca Petrojet oyuncuları Bedr Musa ve Abdülhadi Raşid, Ceramica Cleopatra oyuncusu Halid Nebris ve El-Mukavilun el-Arab oyuncusu Enes Beni Ude de kadroda bulunuyor.

Kadroda kaleci olarak Abdülhadi Yasin, Rami Hamade ve Mehdi Asi yer aldı. Savunma hattında ise Musab Batat, Halid Ebu'l-Heyca, Ali Rebi, Maher Derviş, Amid Mehacne, Yaser Hamd ve Milad Tirmanini bulunuyor. Orta sahada Ebu Cezer, Halid Dader, Amid Savafta, Augustin Mansur, Abdülhadi Raşid ve Ahmed Kak'ı tercih etti.

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İleri uçta ise kadroda Enes Beni Ude, Bedr Musa, Zeyd Kanber, Samer Zubeydi, Halid Nebris, Esad Hamlavi, Enes Hamlavi ve Udey Dabbağ yer aldı. Teknik heyet, bu grupla İran maçında istenen teknik faydayı elde etmeyi hedefliyor.

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Hamed Hamdan: Filistin'i temsil etmek için çok şey feda ettim

Yokluğunun nedenlerine dair ilk doğrudan açıklamasında Hamed Hamdan, "Instagram" sitesindeki resmî hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajında, Filistin Milli Takımı'nı temsil etmenin her zaman büyük bir onur ve gerçekleştirmeye çalıştığı bir hayal olmaya devam ettiğini vurguladı. Ülkesinin formasıyla olan bağının sorgulanamayacağını ya da üzerine laf söylenemeyeceğini belirtti.

Pyramids oyuncusu şunları söyledi: "Milli takımımızı temsil etmek, vatanımızın adını yükseltmek ve bayrağını gurur ve iftiharla göğsümde taşımak benim için büyük bir onur ve gerçekleştirmeye her zaman çalıştığım bir hayaldi." Ayrıca, milli takıma katılmak için daha önce büyük fedakârlıklarda bulunduğunu ve bunu Filistin'e olan sevgisi ve aidiyeti doğrultusunda, tamamen kendi iradesiyle yaptığını ekledi.

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Hamdan, bazılarının göstermeye çalıştığı gibi, ülkesinin milli takımını ikna edici olmayan nedenlerle temsil etmekten nasıl geri durabileceğini sordu. Geçmişinin ve önceki duruşlarının milli takıma olan bağının büyüklüğünü yansıttığını, vatanına olan sevgisini, aidiyetine dair lafların defalarca tekrarlandığı durumlar üzerinden kanıtlamaya ihtiyacı olmadığını belirtti.

"Pazarlık yapılamayacak ilke ve onur"

Ancak mesaj, Hamed Hamdan'ın kampa katılmama konusunda özür dilemesine yol açan nedenlerin niteliğini açıklamaya geçtiğinde daha sert bir boyut taşıdı. Bu nedenlerin asılsız ya da ikna edici olmayan nedenler olmadığını, aksine hiçbir koşulda vazgeçmeyi reddettiği kişisel ve milli ilkelerle bağlantılı olduğunu vurguladı.

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Pyramids oyuncusu şöyle dedi: "Bu kampa katılmama konusundaki özrüm asılsız ya da ikna edici olmayan nedenlerle değildi. Herkes tutumumun gerçeğini ve nedenlerini biliyor; bunlar açık, net ve haklı nedenlerdir ve pazarlık yapılamayacak ya da zarar verilemeyecek ilke ve onurla ilgilidir."

Hamdan, bu ilkelerin Filistin halkının gurur duyduğu bir değeri temsil ettiğini, bu halkın onurunun eksiltilmesini ya da değerine zarar verilmesini kabul etmeyeceğini ekledi. Ardından Filistin'e olan sevgisinin herhangi bir tarafın laf söyleyeceği bir konu olmadığını ve kampa ilişkin tutumunun, aidiyetini ya da ülkesinin milli takımına olan sadakatini sorgulama aracına dönüştürülmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

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Hamdan, mesajını herkese olan saygı ve takdirini vurgulayarak tamamladı; ancak imajını karalama ya da tutumunun gerçeğini çarpıtma girişimlerini reddetti. Açıklamasını yayınlamasının, meseleleri doğru yerine oturtmak ve gerçeklerin birbirine karışmasını ya da tutumunun gerçek nedenlerinden uzak bir şekilde yorumlanmasını önlemek için olduğunu belirtti.

Böylece Hamed Hamdan, İran maçı öncesinde sessizliğini bozmayı tercih etti ve Filistin Milli Takımı'ndan yokluğu meselesini, başlığı onura ve ilkelere bağlılık olan farklı bir çerçeveye oturttu; anlaşmazlığın niteliğine ya da kampa katılmasını engelleyen koşullara dair ek bir ayrıntı vermedi.