"Onunla Wout Weghorst arasındaki rekabet gerçekten çok rahatsız ediciydi"

Joris van Overeem, 2017/18 sezonunda Wout Weghorst ile Alireza Jahanbakhsh arasında yaşanan gol kralı yarışını “oldukça gergin” olarak nitelendiriyor. Her iki oyuncu da AZ forması giyiyordu ve son haftada ikisi de bu bireysel ödülü kazanma şansına sahipti.

Jahanbakhsh, sezonun son lig maçı öncesinde 18 golle liderdi ve Weghorst o ana kadar AZ formasıyla 16 gol atmıştı.

Ligin son haftasında PEC Zwolle ile evinde oynanacak maç vardı. Jahanbakhsh bu maçta üç, Weghorst ise iki gol attı ve böylece İranlı oyuncu ödülü kazandı.

Van Overeem, Goedemorgen Eredivisie programında “Artık hiçbir şey için oynamıyorduk” diye söze başlıyor. “Tuhaf bir durumdu. Bana öyle geldi ki, Wout bu durumu Ali’den daha fazla yaşıyordu.”

"Bazen gerçekten çok rahatsız ediciydi. Ali her gol attığında Wout topu almak için kaleye koşuyordu. O gerçekten bir kazanan," diye bitiriyor AZ'nin eski orta saha oyuncusu.