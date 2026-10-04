"Onunla özel olarak konuştum": Cancelo, Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'na dönüşü tartışmasını net sözlerle noktaladı

Portekizli oyuncu Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki dönemde milli takıma dönme ihtimali ve son dönemde teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan kriz hakkında konuştu.

Portekiz Milli Takımı, Norveç karşısındaki geriye düştüğü maçı 2-1'lik heyecan dolu bir galibiyete çevirerek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletini aldı.

Joao Cancelo, 38. dakikada muhteşem bir füze gibi şutla Portekiz'in ilk golünü kaydederek takımına beraberliği getirdi; ardından 79. dakikada Goncalo Ramos ikinci golü ekledi.

Joao Cancelo, Portekiz'in galibiyeti ve kendi muhteşem golü karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Cristiano Ronaldo'nun dönme ihtimali sorulduğunda net konuştu.

Joao, "Record" gazetesine şunları söyledi: "Bu konuyu teknik direktör ve Sayın Pedro Proenca (Portekiz Futbol Federasyonu başkanı) konuşacak. Ancak Bruno Fernandes'in de zaten söylediği gibi, Cristiano bizim kaptanımız, milli takımımızın bir sembolü, Portekiz'in bugüne kadar yetiştirdiği en iyi oyuncu ve kesinlikle işler en iyi şekilde sonuçlanacak."

Ve şunları ekledi: "Burada en önemli şey bu dört galibiyet. Hepimizin, o da dahil, harika bir performans sergilediğini düşünüyorum. Şimdi keyif alma zamanı ve kasımda yeniden burada olacağız."

Barcelonalı oyuncu, RTP kanalına ayrıca Cristiano Ronaldo ile baş başa da konuştuğunu açıkladı.

Bu geceki golü hakkında ise şöyle konuştu: "İyi bir pozisyondaydım ve Nuno Mendes'in çok güçlü bir taç atışı var. Topun ilk kez yere değdiğini gördüğümde, bu adeta içgüdüsel bir refleks gibiydi, şutu çektim ve Allah'a şükür top güzel bir şekilde gitti. Harika bir gol attım."

Ve ekledi: "Bu arada, milli takımla attığım gollerin neredeyse hepsi güzeldir, hepsini hatırlamıyorum ama belki de bu gol onların en güzellerinden biridir. En güzeli olduğunu kesin olarak söyleyemem çünkü diğer golleri hatırlamıyorum."

Kendisine, "Bu dört galibiyet milli takım için yeni bir dönemin başlangıcını mı temsil ediyor?" şeklinde bir soru yöneltildi ve şöyle yanıt verdi: "Yeni teknik direktörün fikirlerini hızlı kavramanın yanı sıra, sanırım biraz da şansa ihtiyacın var. Ve şans, peşinden koşulması gereken bir şeydir."

Devamında şunları söyledi: "Bu kamptaki tüm takım arkadaşlarım, ister daha fazla ister daha az oynamış olsunlar, yaptığımız az sayıdaki antrenman boyunca -sanırım 11 ya da 12 günde dört maçtı- fikirleri iyice kavrayıp sahada pratiğe dökmeyi başardık. Bugün yine en iyi takımın biz olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."