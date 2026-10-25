Jamie Carragher, Michael Carrick'in Bruno Fernandes'i ilk 11'den kesmesinin Manchester United'ın bazı yıldızlarını içten içe rahatlattığını düşünüyor. Eski savunmacıya göre yetenekli oyun kurucunun sahada sürekli şikâyet etmesi takım arkadaşlarını kendisinden uzaklaştırdı ve soyunma odasında bölünmüş bir ortam yarattı. Carrick ise bugün oynanacak kritik karşılaşma öncesinde bu durumu düzeltmek için yoğun çaba gösteriyor.

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Carrick’ten cesur karar

Hafta içinde Como’ya karşı Şampiyonlar Ligi’nde alınan 4-1’lik ağır yenilginin ardından Fernandes, Carrick’i ve savunma taktiklerini kamuoyu önünde eleştirdi. Bunun üzerine teknik direktör, bugün Bournemouth ile oynanacak kritik maçta Fernandes’i kadro dışı bıraktı.

Sky Sports’ta konuşan Carragher, tartışmaya ilişkin şunları söyledi: “O, Manchester United’ın en iyi oyuncusu. Bunu görmezden gelemeyiz. Geçen yıl PFA Yılın Futbolcusu seçildi. Carrick’in tavır koyması gerekiyordu, sanırım bunda hepimiz hemfikiriz. Ama onun yerine sahaya sürdüğü oyuncularla sonuç alması gerekiyor.”





Soyunma odasındaki rahatsızlık

Carragher, Fernandes’in yokluğunun Manchester United’a neden fayda sağlayabileceğini şöyle açıkladı: “Aslında ‘Bu bizi bir grup olarak bir araya getirebilir mi?’ diye umuyorsunuz. Çünkü en iyi oyuncu olsa da Manchester United’da onunla oynamaktan hoşlanmayan pek çok kişi olacaktır. Sürekli takım arkadaşlarına el kol hareketleri yapıyor. Aslında ‘Benimle oynayacak kadar iyi değilsiniz’ diyor. Manchester United’da işler yolunda gitmediğinde Fernandes’ten sık sık gördüğümüz şey bu.”

Kulübün imajını korumak

Carrick, kaptanı “tamamen futbolla ilgili” nedenlerle kadro dışı bıraktığını öne sürdü ancak Carragher bu açıklamayı tamamen reddetti. Carragher, “Ne yazık ki taraftarlar için futboldaki çoğu insan çok kötü yalan söyler ve ne yazık ki bu işte yalan söylemek zorundasınız” dedi.

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“Teknik direktör, oyuncuları hakkında gerçekten ne düşündüğünü çıkıp söylemez. Oyuncular da teknik direktörün taktikleri veya seçtiği kadro hakkında gerçekten ne düşündüklerini söylemez. Fernandes çıkıp acımasızca dürüst davrandı ama bunu yapamazsınız. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu neredeyse yazılı olmayan bir kural. Bir futbol kulübünde, içerideki durumdan daha iyi bir görüntü sunmaya çalışırsınız. Olan da bu.”

Takımı neler bekliyor?

Carragher, Manchester United’ın bundan sonra ne yapması gerektiğini şöyle anlattı: “Umarım soyunma odasındaki oyuncular birbirine kenetlenir. Bugün buna ihtiyaçları olacak. Özgüvenleri düşük olduğu için desteğe de ihtiyaçları var. Maça iyi başlamaları ve birlikte futbol oynamaktan keyif almaları gerekiyor. İşler yolunda gitmezse veya biri birkaç hatalı pas verirse bir araya gelip birbirlerini cesaretlendirmeye ve ileri taşımaya devam etmeliler.” Manchester United şimdi kenetlenmek için büyük bir baskı altında.