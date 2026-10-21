Florian Wirtz için akşam olabilecek en kötü yerde başladı: yedek kulübesinde. Ceza olarak değil, görünüşe göre maç yükünü yönetmek amacıyla kulübede oturup Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında yenilgiye doğru sürüklenmesini izlemek zorunda kaldı.

Ancak 90 dakika sonunda Liverpool galip geldiyse bunda, son dönemde sık sık eleştirilen Wirtz'in de payı vardı. Oyuna girdikten sonra Liverpool formasıyla nisan ayından bu yana ilk golünü atan Wirtz, övgü topladı.

Teknik direktör Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında salı akşamı Villarreal karşısında alınan 4-3'lük (2-2) galibiyetin ardından, "Florian sanırım üst üste üçüncü kez çok yüksek seviyede oynadı. Bugün attığı golle maçı büyük ölçüde kontrol edebilmemizi sağladı" dedi.

Florian Wirtz, Premier League'in rekor golcüsünden övgü aldı

Iraola, Alman millî futbolcuyu ikinci yarının başında oyuna almıştı. Liverpool, Wirtz sahaya girmeden önce 2-0'lık geri dönüşe imza atmıştı. Alexis Mac Allister'ın 65. dakikada attığı 3-2'lik golün ardından Wirtz, 68. dakikada skoru 4-2'ye taşıdı. Ceza sahasında geniş bir alan bulan Wirtz, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeye gönderdi. Eski İngiltere millî takım forveti ve Premier League'in rekor golcüsü Alan Shearer, Prime Video'da, "Bir kez daha olumlu bir gelişme. Küçük bir hareketle topu sağ ayağından sol ayağına alıp kalecinin yanından geçiriyor. Harika bir şut" diyerek Wirtz'i övdü.

Wirtz son golünü nisan ayı sonunda ligde Crystal Palace'a karşı atmıştı. Villarreal karşısında gol hasretine son verdikten sonraki sevinci ise saf mutluluktan çok rahatlamayı yansıtıyordu. Ancak Iraola, 23 yaşındaki oyuncuyu yalnızca gol ve asistleriyle değerlendirmiyor. İspanyol teknik adam, "Gol ya da asistle doğrudan öne çıkmadığı hâlde çok iyi oynadığı maçlar da oldu" dedi.

Wirtz, düşük gol sayısı nedeniyle tekrar tekrar eleştirilmişti. Eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher, kısa süre önce "Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast"in bir bölümünde, "Ben de onun bence takımda yer almaması gerektiğini söyledim ama Liverpool'un onun yerine oynatacak başka bir oyuncusu yok" demişti.

Iraola ise Wirtz'in Villarreal karşısındaki performansından sonra farklı düşünüyordu. 44 yaşındaki teknik adam, "Hem toplu hem de topsuz oyunda çok dinamik bir oyuncu. Önünü kesmek ve onu kontrol altına almak zor. Rakibe zarar verebileceği boşlukları buluyor ve istatistikleri de giderek iyileşiyor" dedi.

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