Everton'ın kanat oyuncusu Senegalli Iliman Ndiaye'nin babası, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan kulübü Hilal'e transfer konusundaki tutumunu açıkladı.

Basında çıkan haberler, Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde Ndiaye'yi kadrosuna katmak istediğini, İngiliz kulübünün ise 70 milyon sterline varan bir bedelde ısrarcı olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak Senegalli yıldızın babası Mamadou Abdullah Ndiaye, kendisine sunulan cazip tekliflere rağmen oğlunun önümüzdeki sezon Suudi Ligi'ne transfer olmayı düşünmediğini vurguladı.

Ndiaye'nin babası, "Liverpool Echo" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Birçok kişi beni arayıp Iliman'ın ayrılacağını söyledi, ama içiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmeyecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu sabah beni aradı, hatta ona Arapça birkaç kelimeyle takıldım ve birlikte güldük, ama bana Suudi Arabistan'a gitmeye niyetinin olmadığını söyledi."

Şöyle tamamladı: "Orada çok para kazanabileceğini biliyor, ama aynı zamanda seviyesinin düşebileceğini de düşünüyor. O, kariyerine parayı tercih eden bir tip değil."

Ndiaye, 2024 yazında Olimpik Marsilya'dan kadroya katıldığı günden bu yana Everton forması giyiyor. Geçen sezon takımıyla 34 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda yalnızca 6 gol atarken 3 de asist yaptı.