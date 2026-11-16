İtalyan Carlo Ancelotti, Brezilya'nın Japonya'ya Singapur'da oynanan hazırlık maçında 3-2 mağlup olmasının ardından, samba efsanesi Romario'nun kendisinin görevden alınmasına yönelik çağrısına yanıt verdi.

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Romario, Ancelotti'nin kulüplerdeki başarılarla dolu sicile rağmen, Samba takımını yönetme kapasitesini kanıtlayacak bir şeyi henüz ortaya koymadığını belirtti.

Romario'nun açıklamaları resmi "Instagram" hesabı üzerinden geldi. Burada Ancelotti'ye doğrudan eleştiriler yönelten Romario, teknik adamın büyük antrenörlük geçmişinin mevcut deneyimin devam etmesini gerekçelendirmeye yetmediğini savundu.

Ancelotti, eski Brezilya Milli Takımı forvetinin eleştirileri sorulduğunda, "Marca" gazetesine göre İspanyolca cevap verdi: "Bu, ifade özgürlüğüdür ve demokratik bir ülkede herkesin fikrini beyan etme hakkı vardır."

Şöyle devam etti: "Romario fikrini beyan etti ve herkesin, doğru ya da yanlış olsun, istediğini söyleme hakkı vardır. Gerçek şu ki, Romario çok konuşuyor ve bu onun hakkı."

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Ancelotti bir basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yeni bir görev ve yaptıklarımızdan memnunum, ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasını yapmalıyım ve yapacağım. Burada olmaktan mutluyum, milli takımla birlikte olmaktan mutluyum ve kendimi geliştirmem gerekiyor."

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Ve ekledi: "Takımı yeniden rekabetçi hale getirmek için daha fazlasını yapmam gerekiyor. Uzun süredir rekabetçi değildik. Burada olmaktan mutluyum ve takımı dünyanın en rekabetçi takımı yapmak için daha fazlasını yapmak istiyorum."

Teknik adam, Japonya karşısında alınan yenilginin önemini azaltarak şöyle konuştu: "Açıkça görülüyor ki bu, deneme zamanı. Gabriel Bontempo'dan başlayarak Andre ve Jonathan Jesus gibi yeni oyuncuları deniyoruz... Bunlar, isim vermeden, son derece olumlu değerlendirmeler."

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Şunları ekledi: "Her zaman iyi bir performans sergilemeyi umuyoruz, ancak aynı anda hem denemek, hem değişiklikler yapmak, hem de takımı hazırlamak imkansız. Hepimiz takımın doğru yolda olduğuna inanıyoruz. Bu yolda büyük bir özgüvenle devam ediyoruz ve Singapur karşısında gerçek bir sınavla yüzleşeceğiz."

İtalyan teknik adam şunları da sözlerine ekledi: "Şimdi, güçlü ve zayıf yönlerimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Japonya karşısında bazı yönler, savunma performansımızı hücum performansımızdan daha fazla geliştirmemiz gerektiğini gösterdi. Ancak gelecekte çok güçlü bir milli takıma sahip olmak için doğru yolda ilerliyoruz."

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Romario, Ancelotti'yi eleştirdi

Romario'nun, İtalyan teknik adamın futbol tarihinin en büyük antrenörlerinden biri olduğunu, ancak bu konumu kulüpler düzeyinde elde ettiğini, buna karşın Brezilya Milli Takımı ile şu ana kadar kendisinden beklenen seviyeyi gösteremediğini söylediği hatırlatılıyor.

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Romario teknik direktörü eleştirmekle yetinmedi, aynı zamanda Brezilya Futbol Federasyonu başkanına da eleştiriler yönelterek ondan müdahale etmesini ve kesin bir karar almasını istedi.

Federasyon başkanı Samir Xaud'a sert üsluplu bir mesaj gönderen Romario, onu cesur davranmaya ve Ancelotti ile olan sözleşmeyi feshetmeye çağırdı; mevcut durumun devam etmesinin milli takımı daha fazla başarısızlığa maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

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Romario, Brezilya Milli Takımı formasının deneylere ya da hesapsız kararlara konu olmaması gerektiğini söyleyerek, taraftarların hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan zaten çektiğine dikkat çekti.

Ülkesinin yeni bir Dünya Kupası fırsatını kaybetmeyi kaldıramayacağını ekleyen Romario, Ancelotti'nin kariyerine devam etmek istiyorsa, milli takımı yönetmeyi sürdürmek yerine kulüp antrenörlüğüne geri dönmesini istedi.