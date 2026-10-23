75 yaşındaki teknik adam sözünü sakınmadan şunları söyledi: "UEFA'nın böyle bir turnuva formatı tasarlaması gülünç. Günümüzde önüne gelen herkes katılabiliyor. UEFA'nın tek düşündüğü para kazanmak. Yozlaşmış bir dünya bu."

2024/25 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi, 32 yerine 36 kulübün katılımıyla düzenleniyor. Klasik grup aşamasının yerini, takımların eleme turlarına kalmak için mücadele ettiği tek ligli bir aşama aldı.

Eski Bayern Münih teknik direktörünü en çok rahatsız eden konu, takımlar arasındaki kalite farklarının kendisine göre artmış olması. Van Gaal, "Adı Şampiyonlar Ligi değil mi? En iyi takımların katılması gerekir. Böylece takımlar arasındaki seviye farkı ve dolayısıyla gol sayısı azalır ama maçların seviyesi yükselir ve çok daha iyi futbol izleriz" dedi.

Sportif seviyeyi yeniden yükseltmek için bir kez daha yapı değişikliğine gidilmesini öneren Hollandalı teknik adam, takımların güçlerine göre sınıflandırılmasını istedi: "Tıpkı buz hokeyindeki gibi. Orada A sınıfı, B sınıfı ve devamı var. Elbette Avrupa Ligi ve Konferans Ligi de var ama UEFA bunların arkasına saklanıyor."

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Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında kaç maç oynanıyor?

Van Gaal, kalitenin yanı sıra özellikle profesyonel futbolcuların üzerindeki yükten şikâyet etti. Lig aşamasının genişletilmesiyle takımlar artık burada eskiden olduğu gibi altı değil, sekiz maç oynuyor. Buna, son 16 turuna kalmak için öncesinde oynanan bir play-off turu da ekleniyor.

Van Gaal, "Ayrıca çok fazla maç var. Bu, kısmen Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni ve daha geniş grup aşamasından kaynaklanıyor. Bunun sonucunda sakatlıklar da artıyor" dedi.

Eski Hollanda millî takımı teknik direktörüne göre UEFA, odağını nicelikten kaliteye kaydırmalı: "Böylece daha üst düzey ve daha heyecanlı maçlar ortaya çıkar. Sakatlıklar da azalır. Bunu UEFA'ya 20 yıl önce söyledim ama beni dinlemiyorlar."