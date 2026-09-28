Norveç Milli Takımı'nın kaptanı ve Arsenal'in yıldızı Martin Ödegaard, dün iki takım arasında oynanan ve Portekiz'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid oyuncusu Portekizli Bernardo Silva ile aralarında yaşanan olayın ardından öfkeden köpürdü.

Maçın son dakikalarında Bernardo Silva, Norveç kaptanının çoktan uzaklaştırdığı bir topa geç ulaştıktan sonra Ödegaard'a sert bir müdahalede bulundu ve Norveçli oyuncu arkadan ayak bileği hizasında bir darbeye maruz kaldı.

Hakem, Bernardo Silva'ya sarı kart gösterirken, Ödegaard maçı ayak bileğindeki ağrılarla tamamladı ve daha sonra belirgin şekilde topallayarak gecikmeli olarak sahayı terk etti.

Maçın ardından Arsenal kaptanı, olay karşısındaki öfkesini gizlemedi ve ayak bileğine sert bir darbe aldığını, önümüzdeki saatlerde en iyi hâlinde olmasını beklemediğini, ancak durumunun önümüzdeki günlerde düzelmesini umduğunu vurguladı.

Ödegaard, Bernardo'nun müdahalesi sorulduğunda yanıtında daha sert bir tavır takındı ve şöyle konuştu: "Onun açısından anlamsız bir hareketti. Topu paslamamdan çok sonra beni yere serdi ve ne yaptığını anlamıyorum."

Norveç kaptanı bununla da yetinmedi ve müdahaleye doğrudan eleştiri yönelterek şunları ekledi: "Ne yaptığını bilmiyorum. Bu tür hareketlerin bir futbol sahasında yeri yok. Bazı insanların bu şekilde davranması üzücü."

Ödegaard ayrıca saha içinde Bernardo Silva'ya söylediği sözleri açıklamayı reddetti ve bu soruyu Portekizli oyuncunun kendisine yöneltmenin daha iyi olacağını söylemekle yetindi. Portekiz basınının aktardığı açıklamalar ise Bernardo'nun olay için özür dilemediğine işaret etti.

Bernardo ise konuyu kısa kesti ve müdahaleyle ilgili gazetecilerin sorularına önce "Hangi müdahale?" diyerek yanıt verdi, ardından "Bu futbol dostum." sözleriyle konuşmayı sonlandırdı.

Olay, bazı Norveçli oyunculardan da eleştiriler aldı. Patrick Berg müdahaleyi "tamamen gereksiz" olarak nitelerken, Andreas Schjelderup Bernardo'nun müdahalesinin geç ve çirkin olduğunu değerlendirdi.