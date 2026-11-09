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Hafta sonu BVB formasıyla SV Elversberg'e karşı iki gol atan Felix Nmecha, herkesin dilinde. Performansına yönelik yoğun övgülere ve gol sevincine kulüp içinden gelen eleştirilere eski milli futbolcu Markus Babbel'in şüpheleri de eklendi.

Eski Bayern Münih ve Liverpool futbolcusu, Sky90 programında merkez orta saha oyuncusunun istikrarsızlığını eleştirdi: "Onun üst üste üç iyi maç çıkardığını hiç görmedim. Cumartesi, çarşamba ve tekrar cumartesi en üst düzeyde oynayamıyor. Bir maç bunu başarıyor, belki iki maç da başarıyor ama üç maç başaramıyor."

Bu yüzden Nmecha'yı "dünya klasında" olarak nitelendirmeyi de reddetti: "Bana göre dünya klasında olmak, bunu üç kez başarabilmek demek. Kendini pek iyi hissetmediğinde bile üç kez gereken performansı göstermek demek. Takım üzerinde öyle bir etkin olmalı ki herkes 'Ona ihtiyacımız var, takımı o yönlendiriyor' desin. Bana göre bunu henüz yapamıyor."

Milli takımda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthäus da Babbel'e katıldı. Matthäus'a göre 26 yaşındaki Nmecha'dan ne beklenebileceği hiçbir zaman tam olarak bilinmiyor. Ancak şunu da ekledi: "Sahip olduğu özellikleri tam anlamıyla kullanırsa büyük fark yaratan bir oyuncu olabilir."

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Cumartesi günü Nmecha, Borussia Dortmund için tam da fark yaratan oyuncuydu. Lig ikincisi, onun iki golü sayesinde ligin yeni takımı Elversberg ile oynadığı maçı 2-1 kazandı. Ardından BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, Nmecha'yı "sahadaki varlığı, dinamizmi ve tekniği" nedeniyle övdü. Hırvat teknik adamın değerlendirmesi şöyleydi: "Vücudunu döndürerek pek çok pozisyonu çok hızlı çözebiliyor. Bu da takım arkadaşlarını daha iyi kılıyor."

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Üstelik Nmecha, bir futbolcu için en verimli yaşlara, Kovac'ın deyimiyle "zirve performans yaşına" yeni giriyor. Bu nedenle Alman milli futbolcunun "gelişime açık yönleri de var." Nmecha'nın Borussia için ne kadar önemli olduğu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş lig maçında hissedildi. Kovac, "O maçlarda oyunumuzun biraz aksadığını gördük" diye hatırlattı. "Onunla bambaşka bir boyuta ulaşıyoruz. Bu yüzden burada olmasına seviniyorum."

Dortmund Sportif Direktörü Ole Book da onu övdü: "Yeteneği ve tekniği bakımından dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Bugünkü gibi bitiriciliğini de işin içine katarsa, ki bunu yapacak şutu var, ondan daha iyi çok fazla oyuncu yok."

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Felix Nmecha'nın gol sevinci neden eleştiriliyor?

Elversberg maçının ardından Nmecha'nın gol sevinci de gündeme geldi. İnancına sıkı sıkıya bağlı Nmecha, Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı formasıyla attığı gollerde yaptığı gibi Signal Iduna Park'taki güney tribününün önünde başından bir taç çıkarıp diz çökerek önündeki çimlere koyuyormuş gibi yaptı. Bu hareket, "Ballers in God" ağına bağlı "The King's Return" kampanyasına işaret ediyor.

BVB'nin taraftar ve destek birimi, Nmecha'nın bu ağı desteklemesinden şikâyet ederek "belgelenmiş söylemleri ve faaliyetleri, bize göre dünyaya açık ve çeşitlilik barındıran Borussia Dortmund'un değerleriyle bağdaşmayan ideolojilerden ve ağlardan net biçimde uzak durulmasını" talep etti.

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BVB'nin taraftar ve destek birimi, ARD'nin "Monitor" programı ile "Sportschau"nun araştırmalarına atıfta bulunuyor. Bu araştırmalara göre söz konusu çevrede eşcinselliğin "günah", kürtajın ise "Şeytan'ın planı" olarak sunulduğu anlaşılıyor. Ayrıca "eşcinselliğe ve trans kimliğe karşı aşırı muhafazakâr görüşler" de söz konusu.

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Açıklamada, dinin "asla ayrımcılık için açık çek olmaması" gerektiği belirtildi. Ayrıca bir profesyonel futbolcunun erişim gücü "bilinçli olarak dini yaymak için" kullanıldığında bunun "yalnızca kişisel bir dini uygulama" olarak geçiştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

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BVB, ilk açıklamasında futbolcusunu savundu. Kulüp, SID'in sorusu üzerine Nmecha'nın her zaman saygılı davrandığını bildirdi. Buna rağmen kulüp yönetimi Nmecha ile bir görüşme yapacak.