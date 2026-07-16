"Onun uğruna öleceğiz"... Arjantinli futbolcu Messi yüzünden çöktü

Arjantin Milli Takımı oyuncusu Giuliano Simeone, 2026 Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra takım kaptanı hakkında konuşurken oldukça duygulanmış bir şekilde, Lionel Messi’nin “Tango” kampı içindeki etkisinin boyutunu ortaya koydu.

Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi ve önümüzdeki Pazar günü İspanya ile merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak.

Simeone, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aslında bu durum beni çok duygulandırıyor ve etkiliyor… Leo 39 yaşında, her şeyi başardı ve bir futbolcunun kariyeri boyunca hayal edebileceği her şeye zaten sahip, ancak yine de sahada mücadele etmeye devam ediyor.”

Simeone sözlerine şöyle devam etti: "Bu nedenle, biz oyuncular olarak yapmamız gereken tek şey, sahada her şeyimizi ortaya koymak, onun için koşup canımızı vermek ve tüm Arjantin için koşmaktır... Gerçekten çok mutluyuz."

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Simeone’nin açıklamaları, Messi liderliğindeki Arjantin milli takımının yaşadığı büyük moral durumunu yansıtıyor. Oyuncular, özellikle uluslararası kariyerinde yeni bir finale yaklaşırken, kaptanlarını takım içindeki bir numaralı ilham kaynağı olarak görüyorlar.

Birçok kişi, teknik direktör Diego Simeone’nin oğlunun sözlerinin, Messi ile takım arkadaşları arasındaki özel ilişkiyi özetlediğini düşünüyor. Zira tecrübeli yıldız, yaşına rağmen ve kazanılabilecek tüm şampiyonlukları elde etmiş olmasına rağmen, sahada mücadelenin sembolü haline geldi.

Messi, bir önceki turnuvada kazandığı dünya şampiyonluğunu korumak amacıyla İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finalinde Arjantin’i yönetmeye hazırlanırken, takım arkadaşları ise “Tango” tarihine yeni bir sayfa yazmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı umuyor.