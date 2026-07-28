Buna göre İtalya Serie A ekibi, 2007 doğumlu kanat oyuncusunun transferini salı günü tamamlayacak. Diallo, Dortmund’dan kiralık olarak değil, bonservisiyle Kuzey İtalya’ya geçecek. Genç oyuncu kısa süre önce İspanya U19 ile Avrupa şampiyonu olmuştu.

Böylece Westfalya ekibinin altyapısı, Diallo Dortmund A takımında kalıcı çıkışını yapamadan en öne çıkan yeteneklerinden birini Serie A’ya kaptırmış olacak. Diallo, 2023 yazında Deportivo Alaves altyapısından Sarı-Siyahlılar’ın gençlik geliştirme merkezine transfer olmuştu.





O dönemde İspanya genç milli takım oyuncusunun transferi, Primera Division’dan önemli rakiplere karşı üstünlük sağlayan Dortmund için gerçek bir başarı olarak görülüyordu. Dortmund’da Diallo, önce U17’de (14 resmi maçta yedi gol ve üç asist) ardından U19’da (52 resmi maçta 13 gol ve yedi asist) forma giydi. Sonrasında ise erkek futbolunda ilk deneyimlerini Dortmund II ile 3. ve 4. Lig’de yaşadı ve burada şu ana kadar 37 kez görev yaptı (iki gol, üç asist).