Fransa ve Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İtalya’nın tarihi rekoruna ulaştı; Latin Amerika ekibi Mısır’ı 3-2 mağlup ederken, Fransa ise Paraguay’ı 1-0 yenerek tur atladı.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Fransa ve Arjantin, tarihlerinde dokuzuncu kez Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşarak, bu aşamaya en çok ulaşan milli takımlar listesinde dördüncü sırada yer alan İtalya ile eşitlendi.

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Listeyi 15 kez çeyrek finale yükselen Brezilya başı çekiyor; onu 14 kez ile Almanya, ardından 11 kez ile İngiltere takip ediyor.

Fransa milli takımı çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak, Tango dansçıları ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

Hatırlanacağı üzere Fransa ve Arjantin, geçen Dünya Kupası finalinde (Katar 2022) karşı karşıya gelmiş ve normal süre ile uzatmaların 3-3 berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarında Latin Amerika ekibi galip gelmişti.

Öte yandan İtalya, Bosna-Hersek’e karşı oynadığı play-off maçında penaltı atışlarında yenilerek, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamadı.



