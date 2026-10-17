FC Bayern Münih'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in cumartesi akşamı alınan 6-1'lik galibiyetin ardından Sky'a yaptığı açıklamaya göre Kompany hafta boyunca bir enfeksiyonla boğuştu. Eberl, maç öncesinde buna "kalçasında bir spor sakatlığının" da eklendiğini söyledi. Bayern'in sportif işlerden sorumlu yöneticisi, "Şu anda teknik direktör odasında yatıyor ama durumu iyi" diyerek Kompany için endişelenmeye gerek olmadığını vurguladı. Kompany ise Sky ile yapacağı rutin maç sonu röportajını ve basın toplantısınıiptal etmek zorunda kaldı.

Belçikalı teknik adam, takımının gollerini her zamanki kadar coşkuyla kutlamadı; sevinçle kulübede oturmaya devam etti. Ayrıca kenarda da alışıldığından çok daha az aktifti. Eberl, Kompany'nin yardımcılarının "ne yapmaları gerektiğini çok iyi bildiğini" belirterek, "Bu yüzden bugün kulübede biraz daha rahat oturabildi" dedi.

Joshua Kimmich, Vincent Kompany'nin sorunları hakkında ne söyledi?

Orta sahanın lideri Joshua Kimmich ise durumdan habersizdi. Alman millî futbolcu, Sky muhabirinin sorusuna "Nesi var ki? Bundan hiç haberim olmadı" yanıtını verdi ve şakayla karışık, "Sanırım sizinle konuşmak istemiyor" diye ekledi. Kimmich, Kompany'nin sorunlarını "gerçekten hiç fark etmediğini" söyleyerek teknik direktörüne takılmayı sürdürdü: "Artık o da pek genç sayılmaz."

Luis Diaz (12. dakika), Aleksandar Pavlovic (26.) ve Michael Olise'nin (34.) golleriyle etkili bir oyun sergileyen Bayern, Bundesliga'nın 6. haftasında başa çıkmakta zorlanan Leipzig karşısında maçı daha ilk yarıda koparmıştı. İkinci yarıda maçın yıldızı Diaz iki gol daha atarak hat-trick yaptı (47., 69.). Bu gollerin arasında Harry Kane de fileleri havalandırdı (53.). RB'nin tek golü ise uzatma dakikalarında Andrija Maksimovic'ten geldi.

FC Bayern Münih, RB Leipzig'i farklı yendi: "Her alanda tam bir başarısızlık"

Leipzig'in spordan sorumlu genel müdürü Marcel Schäfer, Sky'a yaptığı açıklamada oyuncularını sert sözlerle eleştirdi: "Her alanda tam bir başarısızlık. Sonucun böyle olmasının nedeni de bu. Bunu açıkça söylemek gerek. Elbette Münih'te kaybedebilirsiniz; bunu yaşayan ilk takım biz değiliz. Ama o kadar yetersiz kaldık ki bu, bizim hedeflediğimiz seviye değil. Bunu ciddi biçimde konuşmamız gerekiyor."

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Eberl'in keyfi ise doğal olarak çok daha yerindeydi: "Gerçekten etkileyiciydi." Eberl, özellikle geçen hafta sonu Augsburg'da alınan 2-2'lik lig beraberliğinde ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger deplasmanında yaşanan 3-3'lük hayal kırıklığında olduğunun aksine, takımın başından itibaren son derece konsantre oynadığını vurguladı. "Leipzig'i bazı anlarda suçlayamazsınız bile, çünkü biz o kadar iyi oynadık" dedi.

Bayern, attığı çok sayıda golün verdiği ivmeyi sürdürmek istiyor. Ne de olsa çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere şampiyonu FC Arsenal ile kritik bir maç oynayacak. Peki Kompany o maçta yeniden sağlıklı bir şekilde kenarda olabilecek mi? Eberl, "Arsenal maçında orada olacak. O zaman nasıl bir rol üstlenebileceğini henüz söyleyemem" diyerek bu soruyu açık bıraktı.