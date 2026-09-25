Mundo Deportivo ve RAC 1'e konuşan iki Barca oyuncusu da, takım arkadaşlarını dünya futbolundaki en prestijli bireysel ödülün hak eden galibi olarak açıkça ilan etme fırsatını kullandı.

Son haftalarda Yamal da, Ballon d'Or iddiasını kamuoyu önünde destekleyerek ve bu sırada Bayern Münih'ten Harry Kane'e ince göndermelerde bulunarak gündem olmuştu. Şimdi ise Lopez, şu sözlerle Yamal'ın favori konumunu destekledi: "Benim için kesinlikle öyle. Onu her gün görüyorum, olağanüstü bir oyuncu ve Barca'da inanılmaz bir yıl geçirdi."

Lopez, milli takım formasındaki zorluklara da değindi. Dünya Kupası'nda Yamal, önceki bir sakatlık nedeniyle belki de kendisinin en iyi versiyonunu ortaya koyamamıştı ama buna rağmen dünya şampiyonu olmuştu: "Bence bunu hak ediyor."

Buna rağmen Lopez, Kane'in başarılarını da övdü ve şöyle dedi: "Kane de harika bir oyuncu ve kesinlikle ilk üçte olacaktır. Umarım Lamine kazanabilir."

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Lamine Yamal, Fermin Lopez için özel bir forma aksiyonu hazırladı

Bu arada savunmadaki cevher Cubarsi, takım arkadaşının özgüvenli tavrışına tam anlayış gösterdi: "Kampanya yürüttüğünü anlıyorum. Bunu en çok o hak ediyor ve umarım kazanır."

Özellikle Lopez ile Yamal arasında özel bir kişisel bağ var; ikisi de iyi arkadaş. Lopez, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmıştı. Yamal ise bir maçta arkadaşı için özel bir sürpriz planlamış ve olası bir gol için formasının altına özel bir tişört hazırlamıştı.

Ancak hücum yıldızı gol atamayınca bu aksiyon sahada ortaya çıkmadı. Lopez bunu ancak sonradan öğrendi: "Önemli olan jestin kendisi, çünkü bana bunu fotoğrafçısı anlattı. Bu, ne yazık ki gerçekleşmeyen çok güzel bir detay."

Lopez'in açıklamasına göre sahada iki oyuncu da birbirinden büyük fayda sağlıyor: "O bir arkadaş. Ben de ona işi kolaylaştırmaya ve alanları kullanmaya çalışıyorum, çünkü birçok rakibi üzerine çekiyor."