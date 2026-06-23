Basında yer alan haberlere göre, Real Madrid kulübü yaz transfer döneminde takımın temel direklerinden birini elden çıkarmaya hazır hale geldi ve bu amaçla, kulübün bu konudaki hedeflerine uygun olan teklifleri değerlendirmek üzere alacağı teklifleri görüşmekten çekinmeyecek.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Salı günü yaptığı açıklamada, Real Madrid’in orta saha kadrosunu yeniden yapılandırma kapsamında, mevcut yaz transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni için gelecek yüksek teklifleri dinlemeye açık olduğunu ortaya koydu.

Longari, XN'de Real Madrid'in artık Chouameni'yi dokunulmaz bir oyuncu olarak görmediğini ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu yazdı.

Longari, 25 yaşındaki Chouameni'nin yeni teknik direktör José Mourinho yönetiminde Madrid'de kalmayı ve kadroda yerini korumak için mücadele etmeyi tercih ettiğini, ancak kulübün transfer olasılığını değerlendirdiğini de ekledi.

Longari, Manchester United’ın oyuncunun menajeriyle zaten temasa geçtiğini ve İngiliz kulübünün sportif projesini ve olası bir transferin koşullarını görüşmek üzere ilk görüşmeleri başlattığını belirtti.

Gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United’ın Chouameni’ye büyük ilgi gösterdiğini belirtmiş ve transferin tamamlanmasının önünde iki engel olduğunu vurgulamıştı.

Chouameni’nin ayrılışıyla ilgili spekülasyonlar, geçen sezonun sonlarından itibaren, Uruguaylı takım arkadaşı Fede Valverde ile kavga etmesinin ardından artmıştı. Olay, Fransız oyuncunun Real Madrid’deki takım arkadaşına sert bir yumruk atmasıyla sonuçlanmıştı. Takım, sezonu puansız tamamlamış ve bu durum, Başkan Florentino Pérez’in Mourinho’yu geri getirmesiyle başlayan bir dizi değişikliği gerektirmişti. Ardından Premier Lig’den üç resmi transferi duyurdu: Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté.

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