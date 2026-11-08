Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanya La Liga'nın on ikinci haftasında Metropolitano Stadı'nda Barcelona'ya 2-1 mağlup olmalarına rağmen oyuncularının performansından gurur duyduğunu dile getirdi; takımının güçlü bir maç ortaya koyduğunu ve daha iyi bir sonuç almaya yakın olduğunu, ancak son vuruşlardaki isabetten yoksun kaldıklarını vurguladı.

Atletico Madrid ilk yarıda öne geçmiş, ardından Fermin Lopez Barcelona adına beraberlik golünü bulmayı başarmış, daha sonra aynı oyuncu dönüp Katalan takımına galibiyet golünü kaydetmişti. Böylece konuk ekip, Metropolitano Stadı'nın göbeğinden üç değerli puanı hanesine yazdırdı.

Simeone, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, sonuca rağmen oyuncularının performansından memnuniyet duyduğunu, takımının Barcelona'yı baskı altına almayı başardığını, ancak eline geçen fırsatları istenilen şekilde değerlendiremediğini belirtti.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre Simeone şunları ekledi: "Oyuncuların performansından tamamen memnunum, şikâyet edecek bir şey yok. Rakip takımın oyuncularını zor durumda bıraktık; başka vesilelerle gösterdiğimiz o belirleyici son vuruştan yoksun kaldık, Barcelona ise son derece özgüvenliydi ve fırsatlarını ustalıkla değerlendirdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maçtan keyif aldım ve herkesin performansından çok mutluyum."

Sonucun ne kadar adil olduğuna dair ise Arjantinli teknik adam şöyle açıkladı: "Evet, sonuç adil çünkü onlar iki gol attı, biz bir gol attık." Ardından yapılan değişikliklerin ve fiziksel faktörün ikinci yarıda takımının performansına etkisinden söz etti.

Simeone, düşüşün fiziksel nedenlere dayandığını kesin olarak söyleyemeyeceğini belirterek, bunun daha çok oyuna sonradan giren oyuncuların performansıyla ilgili olduğunu, ister beklenenden daha iyi ister daha düşük bir seviye ortaya koymuş olsunlar, bunun belirleyici olduğunu açıkladı.

Şöyle devam etti: "Maç planladığımız gibi gitti, Baena ve Sörloth aracılığıyla fırsatlar yakaladık, Barcelona ise topa sahip olmasına rağmen çok fazla fırsat bulamadı. Ama ben takımdan memnunum, hâlâ inşa sürecindeyiz, geliştirmemiz gereken yönler ve gelişmeye devam etmesi gereken oyuncular var."

Yedek oyunculardan beklentileri konusunda Simeone, maçlarda süre alan oyuncuların her zaman olağanüstü bir performans sergilemesini dilediğini, ancak bunun her koşulda mümkün olmadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Bazen maçın gidişatı ya da rakip buna izin vermiyor. Elimizden geleni yaptığımız hissi bende kalıyor. Güçlü bir rakip karşısında zaman önemli oluyor. İyi geçen 50 dakika oynadık, elimizdeki süre buydu; ardından rakip oyunun gidişatına hâkim oldu ve bizden daha kesin oldu."

Simeone, Julian Alvarez'i savundu

Atletico Madrid teknik direktörü, Julian Alvarez'in performansından söz ederek, Arjantinli forvetin gol atamamasına rağmen etkili bir maç çıkardığını vurguladı ve şöyle dedi: "Belirleyici bir maç oynadı, üç atakta rol aldı, ayrıca Giuliano'ya bir asist yaptı; ikinci yarıda topu kalecinin üzerinden aşırtmaya çalıştığı bir fırsatı oldu, ardından Baena'ya bir orta açtı. Daha ne isteyebiliriz ki?"

Şunları ekledi: "Hepimiz o golü atmış olmayı dilerdik, ama onu (Alvarez'i) bekleyeceğiz. Ona ihtiyacımız var çünkü hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyorsak ona ihtiyacımız var, aksi takdirde ulaşamayız." Simeone, kaçırılan fırsatlar ile oyuncunun özgüven eksikliği arasında bağ kurmayı da reddederek şunu vurguladı: "Ben onun bedeninin içinde değilim, ama bizim güvenimize sahip."

Alvarez, geçen yaz transfer dönemini Barcelona'ya transfer olma hayaliyle geçirmişti; Katalan kulübünün onunla anlaşmaya yönelik büyük isteğine rağmen, kulübü onu Blaugrana'ya bırakmayı reddetmişti.

"Movistar Plus" kanalına yaptığı diğer açıklamalarda ise Simeone, takımının performansından memnuniyetini bir kez daha vurgulayarak, Atletico'nun harika bir maç çıkardığını ve planını uzun süre boyunca uyguladığını, ancak büyük maçlarda gereken isabetten yoksun kaldığını ifade etti.

Şöyle dedi: "Oyuncularımla gurur duyuyorum, harika ve mükemmel bir maçtı. Uzun süre boyunca istediğimiz şekilde oynadık, ama böyle maçların gerektirdiği son vuruştaki isabetten yoksun kaldık. Sonunda, gol atmada son derece etkili olduğunu bildiğimiz bir takıma kaybettik."

Maçın iki yarısı arasındaki farkı açıklayarak şöyle ekledi: "Barcelona topa sahip oldu ama çok fazla gol fırsatı üretemedi. Bizim Julian, Baena ve Julian'ın ortasından gelen Sörloth aracılığıyla fırsatlarımız oldu. Onların ise bir fırsatı vardı ve o da goldü."

Simeone yeniden Alvarez'i savunmaya geçerek, onu takım içinde büyük bir sevgiye sahip olağanüstü bir oyuncu olarak nitelendirdi ve teknik ekibin, en iyi seviyesine kavuşmasına yardımcı olmak için onunla çalışacağını vurguladı.

Şöyle dedi: "O olağanüstü bir oyuncu, onu çok seviyoruz ve ona ihtiyacımız var, Julian'ın elindeki en iyisine ihtiyacımız var ve onunla çalışacağız. Takımın beş iyi gol fırsatından üç ya da dördünde katkısı oldu, eksik olan tek şey onu parlatacak o goldü, ama o gol mutlaka gelecek."

Atletico Madrid teknik direktörü, takımının üst üste iki yenilgi almasına rağmen sakin olmanın gerekliliğini vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Sakinlik."