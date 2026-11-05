24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-REAL-MADRID-UEFA-CHAMPIONS-LEAGUE-04-11AFP
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Onun için üzülüyorum": Eski Barcelona yıldızı Vinicius krizinin gerçek sırrını açıkladı

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Vinicius Junior
S. Umtiti
Yunanistan
İspanya
Brezilya
Fransa

"Aylardır en iyi formunda değil"

Barcelona'nın eski oyuncusu, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ın durumu hakkında konuşarak oyuncunun birkaç aydır ciddi şekilde zorlandığını vurguladı.

Vinicius en iyi dönemlerinden birini yaşamıyor ve performansına yönelik eleştiriler artmaya başladı. Zira Brezilyalı forvet, fark yaratan ve geçmişte kendisini dünyanın en belirleyici futbolcularından biri olarak kabul ettiren o oyuncudan oldukça uzaklaşmış durumda.

Barcelona'nın eski savunmacısı Samuel Umtiti son derece açık sözlüydü; Brezilyalı oyuncunun durumuna ilişkin endişesini gizlemedi.

 Umtiti, "RMC" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onun için üzülüyorum! Aylardır en iyi hâlinde değil. Son dokunuşlarda zorlanıyor ve çok sayıda fırsatı harcıyor. Artık o korkutucu varlığı oluşturmuyor."

Gelecek maçlar
ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR

 Eski Fransız oyuncu, bu düşüşün kökeninin, 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanma yarışını kaybettikten sonra yaşadığı hayal kırıklığına dayanıyor olabileceğine işaret etti.

Umtiti sözlerine şöyle devam etti: "Ballon d'Or'u kazanamamasından bu yana çok etkilendi. Vinicius'un geçmişte sahip olduğu o kıvılcımı geri kazanması zor", diyerek Brezilyalı oyuncunun, rakiplerinin sahada kendisinden çekinmesini sağlayan o özelliğinin büyük bir kısmını kaybettiğine olan inancını dile getirdi.

Kendi cephesinden, Real Madrid'in eski oyuncusu Predrag Mijatovic de Vinicius'un alışılmış seviyesinden çok uzak olduğu görüşünde.

 Rekabetin ve baskının artmasının performansını olumsuz etkilediğine inanan Mijatovic şöyle konuştu: "Eskiden mevkisi için gerçek bir rekabeti yoktu, ama şimdi bu rekabet ortaya çıktı ve bu açıkça görülüyor. Büyük bir baskı altında oynuyor; her anda belirleyici olmak istiyor ve şu an en iyi seviyesinden oldukça uzak."

Bununla birlikte Mijatovic, oyuncunun geri dönebileceğine hâlâ güveniyor; "Cadena SER" radyosuna şu açıklamayı yaptı: "Bence sakinliğe ihtiyacı var. Sezon hâlâ uzun ve eğer gelişmeye odaklanırsa kesinlikle yeniden belirleyici bir oyuncu olmaya dönebilir."

 Mijatovic ayrıca Jose Mourinho'nun bu durumla başa çıkmak için uygun teknik direktör olabileceğine işaret etti.

 

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin