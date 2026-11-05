Barcelona'nın eski oyuncusu, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ın durumu hakkında konuşarak oyuncunun birkaç aydır ciddi şekilde zorlandığını vurguladı.

Vinicius en iyi dönemlerinden birini yaşamıyor ve performansına yönelik eleştiriler artmaya başladı. Zira Brezilyalı forvet, fark yaratan ve geçmişte kendisini dünyanın en belirleyici futbolcularından biri olarak kabul ettiren o oyuncudan oldukça uzaklaşmış durumda.

Barcelona'nın eski savunmacısı Samuel Umtiti son derece açık sözlüydü; Brezilyalı oyuncunun durumuna ilişkin endişesini gizlemedi.

Umtiti, "RMC" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onun için üzülüyorum! Aylardır en iyi hâlinde değil. Son dokunuşlarda zorlanıyor ve çok sayıda fırsatı harcıyor. Artık o korkutucu varlığı oluşturmuyor."

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Eski Fransız oyuncu, bu düşüşün kökeninin, 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanma yarışını kaybettikten sonra yaşadığı hayal kırıklığına dayanıyor olabileceğine işaret etti.

Umtiti sözlerine şöyle devam etti: "Ballon d'Or'u kazanamamasından bu yana çok etkilendi. Vinicius'un geçmişte sahip olduğu o kıvılcımı geri kazanması zor", diyerek Brezilyalı oyuncunun, rakiplerinin sahada kendisinden çekinmesini sağlayan o özelliğinin büyük bir kısmını kaybettiğine olan inancını dile getirdi.

Kendi cephesinden, Real Madrid'in eski oyuncusu Predrag Mijatovic de Vinicius'un alışılmış seviyesinden çok uzak olduğu görüşünde.

Rekabetin ve baskının artmasının performansını olumsuz etkilediğine inanan Mijatovic şöyle konuştu: "Eskiden mevkisi için gerçek bir rekabeti yoktu, ama şimdi bu rekabet ortaya çıktı ve bu açıkça görülüyor. Büyük bir baskı altında oynuyor; her anda belirleyici olmak istiyor ve şu an en iyi seviyesinden oldukça uzak."

Bununla birlikte Mijatovic, oyuncunun geri dönebileceğine hâlâ güveniyor; "Cadena SER" radyosuna şu açıklamayı yaptı: "Bence sakinliğe ihtiyacı var. Sezon hâlâ uzun ve eğer gelişmeye odaklanırsa kesinlikle yeniden belirleyici bir oyuncu olmaya dönebilir."

Mijatovic ayrıca Jose Mourinho'nun bu durumla başa çıkmak için uygun teknik direktör olabileceğine işaret etti.