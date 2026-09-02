Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, mevcut yaz transfer döneminde eski Fildişi Sahilili yıldızı Franck Kessié'nin yerine orta sahaya yeni bir oyuncu katmaya yaklaştı.

Al Ahli, sözleşmesi geçen sezonun sonunda bitmesinin ardından Kessié'nin hizmetlerinden vazgeçmeye karar vermiş; Ermeni Eduard Spertsyan ve Ukraynalı Artem Bondarenko'yu kadrosuna katmasına rağmen aynı kaliteye sahip bir oyuncuyla anlaşmamıştı.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri, Al Ahli'nin mevcut yaz transfer döneminde Fransız ekibi Metz'in orta saha oyuncusu Senegalli Alpha Touré ile anlaşmak için harekete geçtiğini söyledi.

Tavolieri, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, iki kulübün Senegalli orta saha oyuncusunun Cidde ekibine kalıcı bir sözleşmeyle transferini sonuçlandırmak için şu anda müzakere ettiğini açıkladı.

Kendi cephesinde Alpha Touré ise, iki kulüp arasında nihai bir anlaşmaya varılmasını beklerken, mevcut yaz transfer döneminde Al Ahli'ye transfer olmaya kapıyı açtı.

20 yaşındaki oyuncunun adının Suudi Ligi'ne transferle anılması ilk kez değil; gazete raporları, önceki bir dönemde Al Ittihad ve Al Diriyah kulüplerinin onunla anlaşma isteğini ortaya koymuştu.

Touré, Suudi kulüpleri için altın bir fırsat teşkil ediyor; bunun nedeni yalnızca üstün seviyesi değil, aynı zamanda yalnızca 20 yaşında olması, yani yabancı yaş altı oyuncu olarak kaydedilecek olması.

Buna ek olarak, Fransız kulübü mali taleplerinde büyük ölçüde abartıya kaçmayacak; daha önceki gazete raporlarının ortaya koyduğu üzere, 5 ila 7 milyon euro arasında değişen bir bonservis bedeli talep edecek.

Senegalli orta saha oyuncusu, 2024 yazında Génération Foot'tan Metz'e katılmış ve bu takımla 53 maça çıkarak 1 gol atıp 1 asist yapmayı başarmıştı.