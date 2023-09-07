La Liga Başkanı Javier Tebas, filmin sonunun Lionel Messi ve Barcelona için "üzücü" olduğunu söyledi.

La Liga başkanı, Messi'nin ayrılmasından dolayı "üzüntülü"

Messi şimdi MLS'te forma giyiyor

Tebas, PSG transferinin hiç yaşanmamış olmasını istiyor

NE OLDU? La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin 2021'de Barcelona'dan ayrılmasının ardından bunun Arjaninli yıldız ve Barcelona için "üzücü bir son" olduğunu iddia etti. 36 yaşındaki oyuncu daha önce Camp Nou'da 17 sezon geçirmişti. Ancak yeni bir anlaşma konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine kulüple gözyaşları içinde vedalaştı. Messi'nin bu yaz Barcelona'ya döneceği düşünülüyordu ancak o, bunun yerine Inter Miami'ye transfer oldu. Tebas, Messi'nin geri dönüp kariyerini La Liga'da tamamlayamaması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Tebas, Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Messi, kariyerini La Liga'da bitirmedi çünkü Leo ve FC Barcelona aynı fikirde değildi. Keşke İspanya'da kalıp spor kariyerini İspanya'da bitirebilseydi. Bu onun için, benim için ve Barcelona için en iyisi olurdu.

"Keşke PSG'ye hiç gitmeseydi ve La Liga'da kalsaydı. Bu filmin sonu Messi ve İspanyol futbolu açısından üzücü oldu."

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BÜYÜK RESİM: Messi, Ligue 1'de PSG formasıyla iki sezon geçirdi ve burada lig şampiyonluğunun yanı sıra Fransa Süper Kupası'nı da aldı. Başarılarına rağmen Fransa'da zor bir dönem geçiren Messi, şu anda MLS'te David Beckham'ın Inter Miami kulübüyle hayatının tadını çıkarıyor.

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LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Messi artık yeteneklerini Amerika'ya taşıdı ve bunu yaparken de harika bir performans sergiliyor. Arjantinli efsane, şu ana kadar Miami formasıyla çıktığı 11 maçta 11 golün yanı sıra 5 asist kaydetti. Tüm zamanların en iyi oyuncusu hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor ve muhtemelen Amerika'da hakimiyetini sürdürmeye devam edecek.