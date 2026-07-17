Onun için ağladı... Messi'yi Dünya Kupası finali sahasında kovalayan kara bir anı

Lionel Messi, Pazar günü New York’taki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline hazırlanıyor. Bu stadyum, 10 yıl önce 2016’daki 100. Copa América finalinde üst üste üçüncü yenilgisini aldıktan sonra çöküşünü yaşayıp milli takımdan emekli olduğunu açıkladığı yerdi.

O talihsiz gecede, bu Amerikan stadyumu, Arjantinli yıldızın kariyerinin en acı anlarından birine sahne oldu. Şampiyonluk, penaltı atışları sonucunda Şili’nin lehine sonuçlandığında Messi, yenilginin acısını derinden hissetti ve maçın bitiminden hemen sonra, Arjantin milli takımında Barcelona’da olduğu gibi başarılı olamayacağının farkında olarak, tamamen yıkılmış bir halde uluslararası futboldan emekli olduğunu açıkladı.

Ancak kader, birkaç ay sonra Messi’ye ikinci bir şans tanıdı; kararını yeniden gözden geçirip milli takıma geri döndü ve kararının doğruluğunu kanıtlayan ebedi bir zafer yolculuğuna başladı: Copa América’da iki şampiyonluk, 2022 Dünya Kupası finali, Dünya Kupası şampiyonluğu ve bu yılki turnuvada finale yükselme başarısı; tüm bunlar, hayatın çabalayanlara her zaman fırsatlar sunduğunu gösteren köklü bir dönüşümdü.

Messi şimdi, bir zamanlar acı çektiği ve çok ağladığı sahaya tamamen farklı bir kimlikle geri dönüyor; milli takımda mutlu, arkadaşları De Paul, Paredes ve Lisandro ile çevrili ve teknik direktör Lionel Scaloni’nin tam desteğine sahip; bu da, milli takımda yaşadığı bu muhteşem dönüşümün anahtarı.

Tam anlamıyla bir dönüm noktası ise New York’ta, Barcelona yıllarından çok iyi tanıdığı İspanya karşısında yaşanacak. O talihsiz günden bu yana 10 yıl geçti; o gün, daha önce hiç olmadığı kadar çökmüştü.