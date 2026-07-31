Çarşamba günü Kitzbühel’deki kampın kenarında yapılan kurul toplantısının ardından, Bild gazetesinin bilgisine göre Borussia Dortmund’un Said El Mala’ya ilgisinin de hararetli bir konu olduğu görüşmenin sonrasında, 40 yaşındaki isim bir gün sonra düzenlenen medya buluşmasında Keçiler’in yükselen yıldızıyla ilgili söylentilere yeniden açıklık getirdi.

Kessler’e göre henüz müzakereler için temel oluşturabilecek bir teklif gelmiş değil. “Haftalardır masamızda birkaç şey var. Ama hiçbiri beni oyuncuyu vermeyi düşünmeye itecek bir şey olmadı” dedi. Son olarak, BVB’nin istenen 50 milyon euroluk toplam paketin belirgin şekilde altında kaldığı düşünülen bir teklif sunduğu öne sürülmüştü. Bild gazetesi, bonuslarla 44 milyon euroya çıkabilecek 34 milyon euroluk taban bonservisten söz etti.

Haberlere göre FC ancak 45 milyon euronun sabit olması halinde düşünmeye başlayacak. Ancak Kessler’in El Mala’yı satma konusunda şu anda “0,0 baskı” hissetmemesinin tek nedeni bu değil. 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde daha dört yıl var ve serbest kalma maddesi bulunmuyor. Antrenmandaki yaklaşımı da tatmin edici. “Süper bir oyuncumuz var, tüm Köln bu çocuğu seviyor, burada teknik ekipteki ve takımın içindeki herkes bu çocuğu seviyor” diye vurgulayan Kessler, şöyle devam etti: “Ve Said’i her gün antrenmanda ne kadar çok izlersem, onu verme konusunda o kadar daha az isteğim oluyor. Hele bir de onun ve ailesinin bu durumla nasıl başa çıktığını görünce. Hâlâ bu sezon bizim için oynayacağına inanıyorum. Bugün itibarıyla başka türlü düşünmek için bir neden yok. Said bu sezon bizde taşıyıcı bir rol oynayacak.” Bunlar, birkaç gün önce kicker karşısında kullandığı ifadelere kıyasla bir kez daha çok daha net sözlerdi.

BVB’ye uyarı mı? Kessler, El Mala ile görüşmeleri yasaklıyor

Kessler ayrıca ilgili kulübün adını özellikle vermekten kaçındı. “Prensip olarak teklifin kimden geldiğini açıklamam” dedi. Birkaç gün önce, FC yönetiminin BVB’nin son teklifinden “rahatsızlık duyduğu” yönünde söylentiler zaten çıkmıştı. Bunun yanında Kessler bir tür uyarıda da bulundu: “Hiçbir kulüp oyuncunun kendisiyle doğrudan konuşmamalı. Biz bunu böyle yürütüyoruz ve diğer kulüplerin de bunu bu şekilde yaptığını, herkesin kurallara uyduğunu varsayıyorum.”

Ancak edinilen bilgilere göre El Mala’nın BVB ile zaten görüşmeler yaptığı ve Express haberine göre perde arkasında yetkililerle, Karim Adeyemi’nin (FC Barcelona) olası halefi olarak bir iş birliği konusunda da anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Ayrıca, Brentford FC’ye transferi muhtemelen Şampiyonlar Ligi’nde perspektif eksikliği nedeniyle boşa çıkaran anne Sabrina El Mala’nın da Dortmund yönetimiyle yakın temas halinde olduğu söyleniyor. Dortmund’da oyuncuyu 5,5 milyon euroluk bir maaşın beklediği, bunun ilerleyen süreçte 8,5 milyon euroya yükselebileceği ifade ediliyor.

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Kessler net konuştu: El Mala için istenen rakam daha da artabilir

Buna rağmen Kessler, El Mala için fiyat etiketinin, pazarlık zaten olduğundan da uzun sürerse daha da yükseleceğini duyurdu: “Ama şu da açık; sezon başlangıcına ne kadar yaklaşırsak, belli tekliflere karşı pozisyonumuz da o kadar değişebilir.” Köln’ün kadro planlamacısı Tim Steidten de kısa süre önce benzer bir çıkış yapmıştı. “Bu her zaman bir zamanlama meselesidir: Kasalarınız transferin bitimine iki gün kala dolarsa, o anda bunun da bir değeri olmaz” dedi ve ekledi: “Bu konuda son derece rahatız. Said, 1. FC Köln’ün oyuncusu ve kendisini çok iyi hissediyor; biz de Said’le aynı şekilde çok rahatız, dolayısıyla şu anda başka bir şey konuşmak için hiçbir neden yok.”

BVB’nin yanı sıra özellikle İngiliz kulüplerinin de El Mala transferiyle ilgilendiği, son dönemde Liverpool FC ve Newcastle United’ın da talipler arasında gösterildiği belirtiliyor. FC, genç oyuncuyu 2024’te Viktoria Köln’den transfer etmiş, ancak ilk etapta bir yıl daha 3. Lig ekibine kiralamıştı. Bu nedenle geçen sezon El Mala’nın Bundesliga’daki ilk sezonu oldu; 34 lig maçında attığı 13 gol ve yaptığı beş asistle Köln’ün ligde kalmasında belirleyici rol oynadı.



