Geçen hafta Mainz 05 karşısında penaltıdan iki gol attığı maçın ardından oyundan geç çıkarıldığından yakınan Füllkrug, Werder Bremen Teknik Direktörü Daniel Thioune tarafından Dortmund'da başlangıçta dinlendirildi. Onun yerine, geçen sezon 2. Lig'den düşen ve kötü bir sezon geçiren Fortuna Düsseldorf'un tek gerçek parlayan ismi olan Cedric Itten ilk kez ilk 11'de şans buldu.

Ancak İsviçreli millî futbolcu bu fırsatı değerlendiremedi. Füllkrug olmadan Werder Bremen'in oyunu etkisiz kalırken BVB, Serhou Guirassy (6.) ve Carney Chukwuemeka'nın (17.) golleriyle erken dakikalarda skoru 2-0'a getirdi ve hak ettiği rahat bir üstünlükle devre arasına girdi.

Yaklaşık bir saatlik oyunun ardından nihayet Füllkrug'un zamanı geldi. Onunla birlikte normalde takımın yerleşik isimleri olan Mitchell Weiser, Ludovit Reis ve Senne Lynen de oyuna girdi. Julian Ryerson'ın ceza sahasında Mick Schmetgens'i yere düşürdüğü sakar müdahalesi, Werder ve Füllkrug'a bu kupa maçında bir anda kapıyı araladı.

Füllkrug, Anton'u çaresiz bıraktı ve kulüp rekoruna yaklaştı

33 yaşındaki oyuncu fırsatı kaçırmadı ve penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek farkı bire indirdi (65.). Bu, dokuzuncu resmî maçındaki onuncu golüydü. Freiburg'daki sezon açılışından (1-4) bu yana her maçta gol attı. Gelecek Bundesliga haftasında TSG Hoffenheim'a karşı da gol atarsa Rudi Völler'in 44 yıllık kulüp rekorunu egale edebilir. Völler, 1982/83 sezonunda Werder formasıyla üst üste yedi Bundesliga maçında gol atmıştı.

Gelecek maçlar SVW Bundesliga 10:30 TSG

Füllkrug şu anda üst üste altı maçta gol atmış durumda ve dokuz resmî maçta toplam 11 gole ulaştı. Çünkü sonradan oyuna girerek fark yaratan golcü, iki buçuk hafta önce ligde 2-2 biten maçta olduğu gibi BVB'yi bir kez daha sarstı. Üstelik bunu çok özel bir şekilde yaptı.

Füllkrug, orta yuvarlakta topu Waldemar Anton'un bacaklarının arasından geçirip rakibini geride bıraktı, tek başına ilerledi ve 18 metreden çok sert bir vuruşla ağları buldu. Bu muhteşem gol, Sky yorumcusu Fabian Kloß'u bile şaşkına çevirdi.

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Füllkrug gollerini nasıl atıyor? "Ben de bilmiyorum!"

Sebastian Hellmann'ın 2-2'lik beraberlik golünden önceki pozisyonu sorması üzerine Kloß, "İnanılmaz. Onun böyle bir gol attığını daha önce hiç görmedim. Şimdi yanına gidip koklasan yalnızca ter ve saf özgüven kokusu alırsın. Bir de Werder Bremen için oynamanın sevincini" dedi.

West Ham United ve AC Milan'daki son derece talihsiz dönemlerinin ardından yazın Weser kıyısına dönen Füllkrug, yeniden en iyi formuna ulaştı ve fiziksel olarak sağlıklı. Maçtan sonra Sky muhabirine, tekrar tekrar nasıl gol atabildiği sorulduğunda kendisi de bir yanıt veremedi: "Ben de bilmiyorum. Ama mesele bu değil. Kilit nokta da bu: Meselenin bu olmaması."

Uzatma dakikalarında Marcel Sabitzer'in muhteşem serbest vuruşuyla gelen son saniye yenilgisini "çok acı" diye nitelendirse de "Bizim için dünyanın sonu da değil, bunu dürüstçe söylemek gerek" dedi. Ayrıca Dortmund karşısında kendilerini gösterme fırsatı bulan ve normalde bu akşam Füllkrug'un üstlendiği rolde olan oyunculara dikkat çekti: "Kadroda 26 oyuncumuz var ve yazın her birine ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bu oyuncular bu fırsatı hak etti."

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Niclas Füllkrug neden artık millî takım hakkında konuşmak istemiyor?

Yine de Dortmund'daki Westfalenstadion'da yaşadığı bu buruk gecede bir konudan kurtuldu. Füllkrug'un bu konuda artık konuşmak istemediğini son olarak çok açık biçimde belirtmesinin ardından, basın mensuplarının hiçbiri kasım ayında Almanya Millî Takımı'na dönüp dönmeyeceğine ilişkin hâlâ gündemde olan soruyu bir kez daha sormadı.

Ekim ortasında, lige yeni yükselen Paderborn ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, "Bu konuda konuşmak istemediğimi 44 kez söylediysem artık bunu konuşmasak iyi olur" demişti. Geçen cumartesi ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programına konuk olduğunda da şunu vurguladı: "Millî takıma çağrılmak için oynamıyorum. Werder için oynuyorum." Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki şansına ilişkin ise kısa ve net konuştu: "Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor."