Everton forveti Thierno Barry, cuma günü Coventry City'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın maç görüntülerini incelemesinin sezona gollü bir başlangıç yapmasına ilham verdiğini açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, iki gol atıp maçın son bölümünde bir de asist yaparak eski Everton teknik direktörü Frank Lampard'ın Merseyside'a dönüşünü hüsrana çevirdi.

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Forvet, ikinci yarıdaki geri dönüşe öncülük etti

Barry'nin ikinci yarıda beş dakika içinde attığı iki gol maçın seyrini değiştirdi. Ardından, David Moyes'un Everton teknik direktörü olarak 592. maçına çıktığı ve Harry Catterick'in kulüp rekoruna eşit olduğu karşılaşmada Kiernan Dewsbury-Hall'ın 81. dakikadaki golünün asistini yaptı. Geçen sezon Villarreal'den 27 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra ilk golünü atmak için 16 maça ihtiyaç duyan ve sezonu sekiz golle tamamlayan forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 10 gole ulaştı. Üst ligde attığı altı golle, Liverpoollu Alexander Isak ile birlikte ikinci sırayı paylaşırken Haaland'ın üç gol gerisinde bulunuyor.

Evindeki sıkı çalışmasının karşılığını aldı

Coventry maça iyi başladı. Jordan Pickford, Tatsuhiro Sakamoto'nun şutunu kurtardı; Jack Rudoni'nin vuruşu dışarı gitti. James Tarkowski'nin sıçrarken Caleb Yirenkyi'nin saçını çektiği pozisyonda VAR penaltı kararı vermedi. Yann Gboho ise 52. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. Ancak beş dakika sonra Barry kafa vuruşuyla eşitliği sağladı, ardından yakın mesafeden ikinci golünü attı ve Thomas Tuchel'in son İngiltere kadrosuna alınmayan Dewsbury-Hall'ın golünü hazırladı.

Galibiyetin ardından BBC Match of the Day programına konuşan Barry, şunları söyledi: “Gol atmak ve takımımın kazanması her zaman güzel, bu yüzden çok mutluyum. Bu yaz çok çalıştım ve sonuçlarını görüyoruz. Mutluyum ve takımımın her maçı kazanmasına yardımcı olmak için böyle devam etmem gerekiyor.

“Açıkçası, çok fazla fırsat kaçırdığınızda bazen zor oluyor; moraliniz bozulabiliyor. Ama elimden gelenin en iyisini yapmak için her zaman çalışıyorum.”

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Hill Dickinson'daki atmosferi öven Barry, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evimizde oynamak her zaman bir zevk. Buradaki taraftarlar inanılmaz. İlk dakikadan son dakikaya kadar şarkı söylüyorlar. Burada gol atmak ve oynamak gerçekten büyük bir zevk.”

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Norveçli forvet, gol sayısındaki artışa ilham veriyor

Bu sezon Premier League oyuncuları arasında tüm kulvarlarda yalnızca Haaland kendisinden daha fazla gol atarken Barry, Norveçli futbolcuya duyduğu hayranlığı anlattı: “Çok mutluyum çünkü onun hayranıyım. Videolarını çok izliyorum ve onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Altın Ayakkabı için onunla sonuna kadar yarışabilirsem bunu deneyeceğim.”

Gol sevincini neden tek başına yaptığını da şöyle açıkladı: “Dün TikTok'ta NFL'den birinin bu gol sevincini yaptığını gördüm ve Tyrique'e [George], ‘Yarın gol atarsak bu dansı yapalım’ dedim. Ama sanırım yapmaya utandı, bu yüzden dansı tek başıma yaptım.”

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Everton beşinci sıraya yükseldi

Geriden gelerek Coventry'yi mağlup eden Moyes'un ekibi, yaklaşan kasım ayı millî maç arası öncesinde Premier League puan tablosunda beşinci sıraya yükseldi. Everton Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken Barry, lig maçları bu ayın ilerleyen günlerinde yeniden başladığında golcülüğünü sürdürmeye çalışacak. Öte yandan, Merseyside'daki maçın ikinci yarısında gücü tükenen Lampard'ın Coventry'sinin hızla toparlanması gerekiyor.