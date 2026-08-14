"Onun, beni kamuoyu önünde karşısına alacağımı anlaması gerekiyor": Barcelona'dan Frenkie de Jong röportajda gazetecilere yüklendi

"Bunu artık öylece kabullenmeyeceğim, çünkü gerçeğe uymayan şeyler yayarsa onu kamuoyu önünde ifşa edeceğimi anlaması gerekiyor" dedi de Jong, kulübün resmi medyasına verdiği röportajda.

"O" kişi, gazeteci ve tanınmış YouTuber Gerard Romero. De Jong, Romero'nun ortaya attığı bir dizi iddianın yanlış olduğunu söylüyor.

"Her şey, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'ya karşı oynamayı reddettiğimi söylemesiyle başladı" dedi de Jong. "Bu yanlış, düpedüz yanlış, kesinlikle doğru değil. İnsanların nasıl böyle bir şey iddia edebildiğini anlamıyorum."

Sadece Romero'nun haberini okuyan insanların kendisine öfkelenmesini anlayabildiğini söyleyen de Jong, bu yüzden artık kamuoyu önüne çıkması gerektiğini, bunu kendi imajını korumak için de yaptığını belirtti.

İddia: Hansi Flick ile ilişkisi kötü mü?

Ancak bununla da bitmiyor. "Ardından hocayla ilişkim çok kötü dedi, bu da tamamen yanlış" diye devam etti de Jong. Teknik direktör Hansi Flick ile ilişkisinin kötü olmanın tam tersi olduğunu söyledi. "Onunla çok konuşuyorum. Tüm bunları ona sorabilirsiniz. Bu tamamen yanlış."

De Jong, kulüpteki konumunun kötü olduğuna dair haberlere de karşı çıktı. "Sonra ceza alacağım söylendi. Bu yine Gerard Romero'ydu ve bunu belirtmek istiyorum, çünkü geçmişte de birçok kez yalan söylediğine inanıyorum."

De Jong, bu röportajla içindeki hayal kırıklığını ve öfkeyi atmak istediğini, böylece tamamen iyileşme sürecine ve yaklaşan sezona odaklanabileceğini söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yaşadığı bir diz sakatlığıyla uğraşıyor.





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Barça Rodri'yi alırsa ne olur?

Bu durum "inanılmaz derecede sinir bozucu", ancak Barça'nın sağlık ekibiyle birlikte net bir plan izlediğini ve kısa süre içinde yeniden sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. De Jong, dönüşü için bir tarih vermedi.

Zarif teknisyen, 2019 yazında Ajax'tan 80 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer edildiği Katalan ekibindeki sekizinci sezonuna giriyor. De Jong, Barça ile üç kez İspanya şampiyonluğu ve iki kez Kral Kupası kazandı. Açık hedef ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele etmek.

Son olarak, Barcelona'da de Jong'un ayrılığa yakın olduğuna dair haberler çıkmıştı, çünkü Dünya Kupası şampiyonu Rodri gerçekten Flick'in takımına katılırsa kendisine artık yer kalmayacağı öne sürülüyordu. Röportajın içeriği ve yayımlanış biçimi, de Jong'un Barça'daki döneminin sona ermiş olabileceğine pek işaret etmiyor. Şimdiye kadar son iki yılın İspanya şampiyonu adına 297 resmi maça çıktı; geçen sezon ise ligde, birkaç sakatlık arasının da etkisiyle mümkün olan 38 maçın 25'inde forma giydi.