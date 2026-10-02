"Kariyerini Dinamo'da bitirmek istiyor ve bunun, hatta teknik direktör olarak bile gerçekleşmesini umuyor. Teknik direktörlük kariyerine de Dinamo'da başlamayı çok isterdi. Dani, şimdi Barcelona'da olsa bile evde hâlâ üzerinde 7 numara ve kendi adı yazan bir Dinamo forması giyiyor" ifadelerini Olmo'nun menajeri Andy Bara, Incubator podcast'inde kullandı.

28 yaşındaki oyun kurucu, 2014 ile 2020 yılları arasında Mavililer için de forma giydi. La Masia'dan Zagreb'e transfer olduktan sonra hücum orta saha oyuncusu burada 124 resmi maça çıktı, ardından RB Leipzig'e transfer oldu.

O dönem Bayern Münih'e transfer ihtimali de gündemdeydi ancak menajerinin tavsiyesiyle bu gerçekleşmedi. Bara, "Dinamo'dayken benim girişimimle Bayern'i reddetti. Ona, bir adım daha ileri gitmen gerekiyor, dedim. Sonrasında da öyle oldu. Daha sonra Leipzig oyuncusuyken Bayern'den bir kez daha teklif aldı" dedi.

Ne ilk girişim ne de Münih ekibinin sonraki hamleleri bir transfere dönüştü. 2024 yazında da Bayern yetkilileri İspanyol oyuncu için yoğun çaba harcadı ancak transfer yarışında kaybeden taraf oldu. Olmo bunun yerine Katalanlara geri dönmeyi tercih etti; Barcelona, bu transfer için Leipzig'e 61 milyon euro bonservis ödedi.

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Musiala ve Olise nedeniyle mi? Bayern Münih'in gözü yeniden Dani Olmo'da

Münih ekibinin ilgisine dair söylentilerin çok kısa süre önce yeniden gündeme gelmesinin nedeni, Säbener Straße'deki kadro planlaması da olabilir. Bayern yetkililerinin, uluslararası dev kulüplerin Jamal Musiala ve Michael Olise için ciddi adımlar atabileceğine dair endişeleri görünüşe göre artıyor. Kendini güvenceye almak isteyen Münih ekibi bu nedenle Olmo ile ilgileniyor.

Olmo'nun Barcelona ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor, bu nedenle yaklaşık 70 milyon euroluk bir bonservis bedeli konuşuluyor. Katalanların yıldızlarla dolu kadrosunda İspanyol oyuncu, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde şu anda değişmez ilk 11 oyuncuları arasında yer almıyor: Bu sezon şu ana kadar sekiz resmi maçın yalnızca üçünde ilk 11'de başladı ancak üç asistlik katkı yaptı.

Olmo, Barça'ya dönüşünden bu yana toplam 96 maçta 20 gol ve 20 asist kaydetti.