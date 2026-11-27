Morgan Gibbs-White, Chelsea karşısında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından Nottingham Forest taraftarlarına seslenerek takımın yeni teknik direktörüne tam destek verdiğini söyledi. Yağmur altındaki City Ground’da üst üste üçüncü Premier Lig yenilgisini alan Chelsea’de ise Xabi Alonso üzerindeki baskı arttı.

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Forest yıldızından yeni dönem için kenetlenme çağrısı

Nottingham Forest kaptanı Morgan Gibbs-White, cuma gecesi zorlu koşullarda attığı iki golle kritik üç puanı getiren isim oldu. Orta saha oyuncusu, kulübün yeni yönetimi altındaki taktik yaklaşımı överken sezon ortasında yaşanan teknik direktör değişiminin kaçınılmaz uyum sürecinde takımın mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

Son düdüğün ardından Sky Sports’a konuşan İngiltere millî oyuncusu, projektörler altındaki City Ground’un kendine özgü atmosferini anlattı ve kötü hava koşullarına rağmen takımın gerekeni yaptığını belirtti.

“Bu şehirde geceler böyle olur. Gece maçları, yağmur, kötü hava ama işimizi yaptık. Maçtan önce de konuştuk, burası deplasman takımları için zor bir yer. Özellikle topa baskı yaparken yoğun oynadığımızda. Mücadeleyi bırakmadık ve işimizi yaptık. Ne olursa olsun heyecanlı anlar yaşanacak. Yeni bir teknik direktörümüz olduğunu kabul etmeliyiz. Onun arkasındayız ve her şey kusursuz olmayacak. Ama böyle anların tadını çıkarmalıyız,” dedi Gibbs-White.

Taktik başarı, zor günler geçiren Chelsea’yi yıktı

Maç yüksek tempoda başladı ve Forest, bireysel bir beceriyle öne geçti. Igor Jesus, henüz beşinci dakikada attığı muhteşem golle deplasman taraftarlarını susturdu ve gecenin gidişatını belirledi.

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Gibbs-White, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Chelsea’de oyuna sonradan giren Emmanuel Emegha iki gol atarak takımını maçın içinde tutsa da Forest kaptanının ikinci golü sonucu belirledi. Gibbs-White, maçın doksan dakikası boyunca kendisine gelen pasların kalitesine dikkat çekerek takım arkadaşlarını övdü.

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İlk gol hakkında, “Harika bir goldü, inanılmazdı. Onun adına çok sevindim,” dedi. İkinci yarıdaki galibiyet golünün asistini yapan Xaver Schlager’e de övgüler yağdırdı: “İnanılmazdı, bunu antrenmanlarda birkaç kez yaptı. Ben de hep o koşuları yapmaya çalışıyorum.”

Galibiyet, Forest’ı tehlike bölgesinden biraz daha uzaklaştırırken deplasmanda bir kez daha puan kaybeden Chelsea, Premier Lig tablosunda sekizinci sırada kaldı.

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Chelsea, City Ground’da 1997’den beri ilk kez kaybetti

Xabi Alonso ve Chelsea açısından sonuç, kötü form ve savunmadaki kırılganlığın endişe verici biçimde sürdüğünü gösteriyor. Emegha maçın sonlarında iyi yönlendirdiği kafa vuruşuyla takımına bir puan kazandırmaya çalışsa da Londra ekibi uzatma dakikalarında beraberlik golünü bulamadı.

Bu yenilgi, Chelsea’nin 1997’den bu yana Nottingham Forest deplasmanında aldığı ilk mağlubiyet olması bakımından da tarihi önem taşıyor. İstikrar yakalamakta zorlanan Chelsea, böylece ligdeki son üç maçından puan çıkaramamış oldu.

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Stamford Bridge yönetimi için istatistikler iç açıcı değil: Takım, son beş Premier Lig maçının dördünü kaybetti. Ligdeki bu kötü gidiş ve kısa süre önce Carabao Cup’a veda edilmesi, yoğun aralık ayı fikstürü öncesinde kulübü zor durumda bıraktı.