Sızan belgeler, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki bir payı satmaya yönelik rafa kaldırılan planının, FIFA'nın ticari haklarını 96 yıla kadar kâr amaçlı yeni bir şirkete devredeceğini gösteriyor. Joshua Kushner'ın Thrive Capital şirketinin öncülük ettiği planda, şirket yöneticileri için büyük bir prim havuzu ve borsaya açılma seçeneği de vardı. Ancak FIFA, Infantino'nun bundan kazanç sağlamayacağını belirtiyor.

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Belgeler 96 yıllık Dünya Kupası satış planını ortaya koydu

Infantino'nun hayata geçmeyen FIFA Forward Enterprise (FFE) planı, FIFA turnuvalarının ticari haklarını 96 yıla kadar yeni bir şirkete devredecekti. The Guardian'ın incelediği belgelere göre, 2026 Dünya Kupası finalinden günler önce hazırlanan 17 Temmuz tarihli FIFA iç risk değerlendirmesi, anlaşmanın kapsamını ortaya koydu.

Değerlendirmede, “Bu anlaşma, FIFA'nın kâr amaçlı bir iştirak kurmasını ve FIFA organizasyonlarına ilişkin tüm ticari hakların önümüzdeki 96 yıl boyunca ticari olarak değerlendirilmek üzere bu şirkete devredilmesini öngörüyor” ifadeleri yer aldı. Sözleşme, birbirini izleyen 12 yıllık lisans dönemleriyle yürürlükte kalacaktı.

Prim havuzu, fesih bedeli ve borsaya açılma ihtimali

Teklife, kardeşi Jared'ın Donald Trump'ın damadı olduğu Kushner'ın kurduğu Thrive Capital öncülük etti. Ön koşulları içeren belgede, FFE hisselerinin yüzde 5'e kadarı şirket yönetimine yönelik bir prim havuzuna ayrıldı. Bu havuzdan, şirketin başlangıçtaki 20 milyar dolarlık değerlemesine eklenen her 1 milyar dolar için 50 milyon dolara kadar ödeme yapılabilecekti.

FIFA anlaşmayı ihlal etseydi Thrive'a 250 milyon dolarlık fesih bedeli de ödenecekti. The Times'ın haberine göre, FIFA başkanının başkanlık edeceği yönetim kurulu, şirketin kuruluşundan sekiz yıl sonra borsaya açılma seçeneğini değerlendirebilecekti.

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FIFA, Infantino'nun kazanç sağlayacağını reddediyor

Risk değerlendirmesi, FIFA'nın finans departmanının “işlemin koşullarından doğrudan haberdar olmadığını” gösterdi. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından Infantino 1 Ağustos'ta plandan vazgeçti. Ancak FIFA, Infantino'nun herhangi bir kazanç elde etmeyeceğini belirtiyor.

Bir FIFA sözcüsü, “Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak adına, olası yönetim teşvik planı yalnızca FFE yönetimi üyelerine yönelikti ve FIFA yetkilileri bu yönetime dahil olamazdı. Bu, bu tür yapı önerilerinde olağan bir uygulamadır” dedi. “FIFA yönetimi yalnızca yönetim kurulunda üst düzey görevler üstlenecekti ve bu görevler herhangi bir ek ücret getirmeyecekti.”

Yeni incelemelere rağmen Infantino hâlâ favori

FIFA, Konsey üyelerini belgeleri Zürih'te incelemeye davet etti. UEFA ise ABD mahkemeleri aracılığıyla belgelere ulaşmaya çalışıyor. Infantino, Philippe Diallo'nun UEFA destekli FIFA başkanlığı adaylığına rağmen gelecek mart ayında Rabat'ta dördüncü dönem için seçimi kazanmanın favorisi olmaya devam ediyor.