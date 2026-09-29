Herkes, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'ın bu sezon vasat bir performans sergilediğini fark etti; öyle ki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun güvendiği ilk on birden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Son günlerde sosyal medyada bir komplo teorisi öyle bir yayıldı ki, "Marca" gibi gazeteler bile bu konuya değinip ayrıntılarını ele aldı.

Özellikle Brezilya'da büyük ölçüde yayılan komplo teorisi, Vinicius'un esrarengiz koşullarda ortadan kaybolduğunu ve Real Madrid'li futbolcunun kendisine ait reklam sözleşmelerini yerine getirmek için ona benzeyen biriyle değiştirildiğini iddia ediyor.

Bazı internet kullanıcıları, Brezilya Millî Takımı kampında ve Avustralya karşılaşmasında görünen futbolcunun gerçek Vinicius olmadığını öne sürüyor ve buna kanıt olarak "Brezilya'nın Vinicius'unun", "Real Madrid'in Vinicius'unun" bacağında bulunan dövmeyi taşımadığını gösteriyor.









İspanyol gazetesi ayrıca şuna dikkat çekti: "Tamamen çılgınca bir komplo teorisi, Amerikan Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Rothschild ailesinin (18. yüzyılın sonlarında büyük bankacılık ve finans kuruluşları kuran, Alman Yahudi kökenli etkili bir Avrupa hanedanı) ve elitlerin Dünya Kupası'ndan sonra Vinicius'u öldürüp yerine bir başkasını koyduğunu iddia ediyor."

Ayrıca Vinicius'un yüzündeki estetik değişim de, temel olarak bu eylül ayında Brezilya'daki forumlarda ve TikTok hesaplarında doğan bu tuhaf komplonun ateşini körükleyen bir yakıt işlevi görüyor.









Hatta bazıları, Vinicius'un fiziksel değişimini ve ona benzer birinin ortaya çıkmasını, Dünya Kupası sırasında Vinicius ve Neymar'ı kaçırmak için gerçekleştirildiği iddia edilen sinsi bir uzaylı istilasıyla ilişkilendirecek kadar ileri gitti.

Ünlü Brezilyalı kâhin Vo Bahiana, dünya çapında geniş yankı uyandıran bir video kaydında şunları söyledi: "Size şunu söylemeliyim ki, Miami'deki futbol stadyumunu istila eden uzaylı varlıkları yeniden rüyamda gördüm. Oyuncuları, gelen ilk geminin içine nasıl kaçırdıklarını açıkça gördüm. O geminin içindeydim. İçeri girdiğimde ana gemi geldi ve stadyumdan binlerce kişiyi kaçırdı. Sayısız çığlık, gözyaşı ve acı gördüm."

İspanyol gazetesi haberini şöyle noktaladı: "Futbolcuya yakın çevre ve Real Madrid'in kendisi, internette ortaya çıkan bu anlamsız hikâyeleri ve asılsız haberleri tamamen görmezden geliyor."