Barcelona, Hans Flick yönetiminde daha istikrarlı bir proje inşa etmeyi başardıktan sonra, kıtanın büyükleri arasındaki yerini geri kazanma yolundaki büyük umutlar eşliğinde bu sezonki Avrupa serüveninin başlamasını bekliyor.

Barcelona, 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine, lig aşamasının ilk maçlarında, yarın çarşamba günü Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşarak başlıyor.

Barcelona'nın bazı eski yıldızları, turnuvada uzağa gidecek adaylarını belirlemeye başladı ve Ivan Rakitic'in Katalan takımıyla ilgili net bir görüşü vardı.

Ivan Rakitic, Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde uzağa gitmek için gereken tüm donanıma sahip olduğunu vurgulayarak, Hans Flick yönetimindeki projenin yaşadığı istikrar sayesinde takımın yıllardır beklediği sıçramayı gerçekleştirmeye artık hazır olduğunu belirtti.

Barcelona'nın eski oyuncusu, Sport gazetesinin "Sky Sport" ağından aktardığı açıklamalarında "Bu yılın Barcelona'nın yılı olacağını düşünüyorum" derken, takımın kalitesini ve sahip olduğu gençlik ile tecrübe karışımını, ayrıca sportif projenin sürekli gelişimini övdü.

Paris Saint-Germain uyarısı: Rakitic, Flick'e güveniyor

Rakitic, Alman teknik direktörü övdü ve Barcelona içinde işlerin yolunda gittiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Hans ile her şeyin yolunda gittiği çok açık. Flick harika bir teknik direktör."

Hırvat oyuncu, Barcelona'nın Avrupa'nın büyükleri arasındaki yerini geri kazanabileceğini düşünüyor.

Rakitic, Barcelona'yı aday göstermesine rağmen, üst üste üçüncü sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Paris Saint-Germain'in gücüne dair uyarıda bulundu.

Şöyle dedi: "Elbette Paris Saint-Germain'e dikkat etmek gerekiyor, sezonun ilk maçlarında en iyi hâlinde olmasa bile çok büyük bir potansiyele sahip. Rekabet ilerledikçe en iyi seviyesini yeniden yakalayacağından eminim."

Bayern ve Real Madrid de resimde

Rakitic, son aşamalara ulaşacak adaylar listesine Bayern Münih ve Real Madrid'i, ayrıca Premier Lig kulüplerini de ekledi.

Şöyle konuştu: "Bayern Münih ve Real Madrid'in de Şampiyonlar Ligi'nin son maçlarında yer alması doğal. Premier Lig kulüpleri de unutulamaz. Kesinlikle bu, Şampiyonlar Ligi'nin özel bir versiyonu olacak ve rekabet son derece güçlü olacak."

Rakitic, 2015 finalinde Juventus'u 3-1 yenen takımın içinde yer alıp Katalan takımının ikinci golünü kaydettikten sonra, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın anlamını çok iyi biliyor.

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