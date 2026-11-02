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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Onu Şampiyonlar Ligi’ne değişirdim!” Harry Kane, ilk Ballon d’Or’unu kazandıktan sonra ne hissettiğini açıkça dile getirdi

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Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanarak sonunda dünya futbolunda bireysel olarak zirveye ulaştı. Ancak İngiltere kaptanı, asıl hedefini yeniden vurgulamakta gecikmedi. Golcü oyuncu, gördüğü takdirden haklı olarak gurur duysa da Bayern Münih'e kupalar kazandırmaya kararlılıkla odaklanmayı sürdürüyor.

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Bireysel ödüller mi, takım başarısı mı?

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Kane, Ballon d'Or'u kazanarak bireysel alanda zirveye ulaşmış olabilir ancak Bayern Münih'in golcüsü için asıl motivasyon hâlâ takımıyla kupa kazanmak. Madrid'de kritik bir Avrupa mücadelesi öncesinde konuşan 33 yaşındaki forvet, son başarısını değerlendirirken Allianz Arena'ya büyük kupalar getirme arzusunu yineledi. Ballon d'Or yarışında Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi isimleri geride bırakan Kane, Bundesliga devinin hücum hattına yeniden liderlik etmeye hazırlanırken ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna her zamankinden daha aç görünüyor.

Kane, Atletico Madric maçı öncesinde İspanya'nın başkentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Takım olarak kazanılan kupalar, futbol oynama nedenimiz. Sporumuzun takım yönü gerçekten çok ama çok önemli. Geçen hafta Ballon d'Or'u kazanmak, hayatımda ve kariyerimde yaşadığım en güzel duygulardan biriydi... Ama takımla böyle anlar yaşamak, kulüple kutlama yapmak, Bayern'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilmek inanılmaz bir duygu olurdu. Elbette Ballon d'Or kariyerimin en önemli anlarından biri, beni daha da üst bir seviyeye taşıyor ama bu büyük finallerde yer almak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve o duyguyu takım arkadaşlarınızla birlikte yaşamak da istiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni seçerdim ama ikisini de başarma fırsatım var. Bakalım ne olacak” dedi.

Rakipten övgü ve sözleşme haberleri

Tecrübeli forvet, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kendisine yönelttiği övgülere de değindi. Simeone, Kane'i “inanılmaz bir oyuncu” ve spor üzerinde olumlu bir etki olarak tanımlamıştı. Tottenham altyapısından dünya futbolunun zirvesine yükselirken kendisinden şüphe duyan pek çok kişiyle karşılaşan Kane, Arjantinli teknik direktörün sözleri için teşekkür etti.

Kane, “Bu dönemin en iyi teknik direktörlerinden biri olan Simeone'ye teşekkür etmek istiyorum. Onun gibi birinden övgü almak benim için gurur verici. Ballon d'Or'u kazanmak benim için büyük bir başarıydı. Kariyerimde birçok zorluğu aşmak zorunda kaldım, bazıları bu kadar ileri gidebileceğimi düşünmüyordu... Ama Simeone yarın beni ve takımı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacak” dedi.

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Kane, sahadaki yakın vadeli hedeflerin yanı sıra yeni bir sözleşme imzalamak üzere olduğunu doğrulayarak Bayern taraftarlarına da önemli bir müjde verdi. Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürecek olan forvet, “Haftalardan ziyade günler kaldığını söyleyebilirim... Artık anlaşmaya son derece yakınız” diye ekledi.

Gelecek maçlar
ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

2019'un acı hatırasını silmek

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLGetty Images

Madrid yolculuğunun Kane için özel bir anlamı var. Tottenham'da oynadığı dönemde Liverpool'a karşı çıktığı 2019 Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgiyi Metropolitano'da yaşamıştı. Bu sezonun finali de aynı statta düzenlenecek. Kane, İspanyol şehrindeki hikâyesini yeniden yazmak için bunu önemli bir fırsat olarak görüyor.

Kane, “Bazı statlarda güzel anılarınız olur, bazılarında olmaz. Umarım yarın güzel bir anı biriktirebiliriz. Gelecek hafta da burada İngiltere'yle İspanya'ya karşı oynayacağım. Sonra umarım yılın sonunda Şampiyonlar Ligi finali için yine buraya döneriz. Dolayısıyla 2019'daki o acı hatırayı silmek için benim de bizim de bir şansımız var. Hayatta ve futbolda yapabileceğiniz şey bu: Önünüze çıkan bir sonraki fırsatı değerlendirmek” diye ekledi.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”