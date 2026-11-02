Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanarak sonunda dünya futbolunda bireysel olarak zirveye ulaştı. Ancak İngiltere kaptanı, asıl hedefini yeniden vurgulamakta gecikmedi. Golcü oyuncu, gördüğü takdirden haklı olarak gurur duysa da Bayern Münih'e kupalar kazandırmaya kararlılıkla odaklanmayı sürdürüyor.

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Bireysel ödüller mi, takım başarısı mı?

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Kane, Ballon d'Or'u kazanarak bireysel alanda zirveye ulaşmış olabilir ancak Bayern Münih'in golcüsü için asıl motivasyon hâlâ takımıyla kupa kazanmak. Madrid'de kritik bir Avrupa mücadelesi öncesinde konuşan 33 yaşındaki forvet, son başarısını değerlendirirken Allianz Arena'ya büyük kupalar getirme arzusunu yineledi. Ballon d'Or yarışında Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi isimleri geride bırakan Kane, Bundesliga devinin hücum hattına yeniden liderlik etmeye hazırlanırken ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna her zamankinden daha aç görünüyor.

Kane, Atletico Madric maçı öncesinde İspanya'nın başkentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Takım olarak kazanılan kupalar, futbol oynama nedenimiz. Sporumuzun takım yönü gerçekten çok ama çok önemli. Geçen hafta Ballon d'Or'u kazanmak, hayatımda ve kariyerimde yaşadığım en güzel duygulardan biriydi... Ama takımla böyle anlar yaşamak, kulüple kutlama yapmak, Bayern'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilmek inanılmaz bir duygu olurdu. Elbette Ballon d'Or kariyerimin en önemli anlarından biri, beni daha da üst bir seviyeye taşıyor ama bu büyük finallerde yer almak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve o duyguyu takım arkadaşlarınızla birlikte yaşamak da istiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni seçerdim ama ikisini de başarma fırsatım var. Bakalım ne olacak” dedi.

Rakipten övgü ve sözleşme haberleri

Tecrübeli forvet, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kendisine yönelttiği övgülere de değindi. Simeone, Kane'i “inanılmaz bir oyuncu” ve spor üzerinde olumlu bir etki olarak tanımlamıştı. Tottenham altyapısından dünya futbolunun zirvesine yükselirken kendisinden şüphe duyan pek çok kişiyle karşılaşan Kane, Arjantinli teknik direktörün sözleri için teşekkür etti.

Kane, “Bu dönemin en iyi teknik direktörlerinden biri olan Simeone'ye teşekkür etmek istiyorum. Onun gibi birinden övgü almak benim için gurur verici. Ballon d'Or'u kazanmak benim için büyük bir başarıydı. Kariyerimde birçok zorluğu aşmak zorunda kaldım, bazıları bu kadar ileri gidebileceğimi düşünmüyordu... Ama Simeone yarın beni ve takımı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacak” dedi.

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Kane, sahadaki yakın vadeli hedeflerin yanı sıra yeni bir sözleşme imzalamak üzere olduğunu doğrulayarak Bayern taraftarlarına da önemli bir müjde verdi. Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürecek olan forvet, “Haftalardan ziyade günler kaldığını söyleyebilirim... Artık anlaşmaya son derece yakınız” diye ekledi.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

2019'un acı hatırasını silmek

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Madrid yolculuğunun Kane için özel bir anlamı var. Tottenham'da oynadığı dönemde Liverpool'a karşı çıktığı 2019 Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgiyi Metropolitano'da yaşamıştı. Bu sezonun finali de aynı statta düzenlenecek. Kane, İspanyol şehrindeki hikâyesini yeniden yazmak için bunu önemli bir fırsat olarak görüyor.

Kane, “Bazı statlarda güzel anılarınız olur, bazılarında olmaz. Umarım yarın güzel bir anı biriktirebiliriz. Gelecek hafta da burada İngiltere'yle İspanya'ya karşı oynayacağım. Sonra umarım yılın sonunda Şampiyonlar Ligi finali için yine buraya döneriz. Dolayısıyla 2019'daki o acı hatırayı silmek için benim de bizim de bir şansımız var. Hayatta ve futbolda yapabileceğiniz şey bu: Önünüze çıkan bir sonraki fırsatı değerlendirmek” diye ekledi.