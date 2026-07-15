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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

Çeviri:

Onu sahadan çıkarmak zorunda kaldı... Al-Ahli'nin ikinci hazırlık maçında Zakaria Hosawi'nin endişe verici sakatlığı

Al Ahli
Holstein Kiel
Premier Lig
Z. Al Hawsawi
Suudi Arabistan
Almanya

Suudi sol bek, "Al-Raqi" takımının en önemli oyuncularından biri

Suudi Al-Ahli’nin savunma oyuncusu Zakaria Hawsawi, 2026-2027 futbol sezonuna hazırlık amacıyla Avusturya’da düzenlediği kamp kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında endişe verici bir sakatlık geçirdi.

Al-Ahli, Çarşamba günü Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Alman takımı Holstein Kiel ile karşılaştı.

Maçın 15. dakikasında Zakaria Hosawi, sakatlık geçirdikten sonra sahaya yığıldı ve maçı tamamlayamadı; onun yerine Saad Al-Obaid oyuna girdi.

Bu sakatlık, Al-Ahli taraftarları arasında endişe yarattı; zira Hosawi, geçen sezondan bu yana Alman teknik direktör Matthias Jaissle’nin en önemli dayanaklarından biri olarak görülüyor.

Taraftarlar, Suudi sol bek oyuncusunun sakatlığının ciddiyetini, sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını ve yeni sezonun başlangıcına yetişme şansını öğrenmeyi bekliyor.

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Hatırlanacağı üzere, Holstein Kiel maçı, Al-Ahli’nin Avusturya’daki yurt dışı kampında oynadığı ikinci hazırlık maçıydı; ilk maçta ise Avusturyalı Salfeldern’i 8-0 mağlup etmişti.

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