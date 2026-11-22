Como teknik direktörü Cesc Fabregas, Nico Paz'ı haksız beklentilerden korumak için Arjantin millî takımına Lionel Messi'nin simgeleşmiş 10 numaralı formasını kullanımdan kaldırma çağrısında bulundu. İspanyol teknik adam, genç oyun kurucunun tarihin tartışmasız en büyük oyuncularından birinin izinden gitme baskısı olmadan gelişmek için alana ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Reklam

Yeni nesli korumak

Paz'ın yükselişi, Arjantin'in ünlü 10 numaralı formasının geleceği hakkında önemli bir tartışma başlattı. Messi'nin millî takımdan nihayet ayrılmasının ardından birçok kişi, Como'nun genç yıldızını onun doğal halefi olarak gösterdi . Ancak Fabregas bu fikre kesin biçimde karşı çıkıyor. Messi'ye saygı göstermek ve genç oyuncusunun ruhsal sağlığını korumak için formanın kalıcı olarak kullanımdan kaldırılması gerektiğini savunuyor. Böyle tarihî bir yükü gelişim aşamasındaki bir oyuncunun omuzlarına koymanın, uzun vadeli gelişimine zarar verebileceğine inanıyor.

Fabregas, Real Madrid'den transferinden bu yana Serie A'da etkileyici performanslar sergileyen 20 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin başa çıkılabilir düzeyde kalmasını istiyor. Teknik direktörün sözleri, geçmişte birçok genç yeteneğin gelişimini zorlaştıran "yeni Messi" etiketinden kaçınma isteğini ortaya koyuyor. Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, TUTTOmercatoWEB'in aktardığına göre, "Onu rahat bırakın. 10 numara Messi'nindir, nokta. Kullanımdan kaldırılmalı" diyerek görüşünü net biçimde ifade etti.

Millî takım yorgunluğunu yönetmek

Fabregas, formanın simgesel ağırlığının ötesinde, millî takım görevlerinin kadrosundaki oyuncular üzerindeki fiziksel etkisine de değindi. Ülkesini temsil etmenin bir oyuncunun kariyerinde önemli bir adım olduğunu, ancak kulüp futboluna dönüşte durumunun dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirtti. Como teknik direktörü, Paz'ın Arjantin kadrosuna ilk kez çağrılmasının ardından fiziksel olarak zorlandığını ve sonrasında Parma'ya karşı oynanan lig maçında yorgun göründüğünü vurguladı.

Fabregas, "Evet, gitmeleri onlara yardımcı oluyor. Lucas [Da Cunha] çok genç değil, 25 yaşında ama çok hızlı bir çıkış yaptı. Başlangıçta biraz zorlanıyorsunuz. Nico'nun millî takıma ilk gidişini hatırlıyorum. Döndüğünde Parma'ya karşı tükenmiş hâldeydi; gol atmış olmasına rağmen sahada yürüyordu. Kendisi gibi olmadığı belliydi. Şimdi kendilerini daha iyi idare ediyorlar" dedi.

Reklam Reklam

Yükselen yıldızların uyumu

Teknik direktör, Da Cunha'nın gelişimine ve Perrone gibi diğer kadro üyelerinin maç yüküne de değindi. Da Cunha'nın hızla öne çıkması, kısa süre önce Fransız futbol efsanelerinden büyük övgü alan oyuncunun teknik direktörünü bile şaşırttı. Fabregas, dünyanın farklı bölgelerinden dönen, maç kondisyonları ve millî takım deneyimlerinin yarattığı duygusal etkiler birbirinden farklı oyuncuların durumunu yönetmeye çalışıyor.

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Lucas'ın bu kadar çok oynayacağını beklemiyordum. Onun için her şey yeni. Zidane'ın senin hakkında bunları söylemesi, Fransa'nın 6 numarası olman... Neyse ki pazar günü oynadın ve dinlenebildin. Perrone 2 asist yaptı, ilk kez 90 dakika oynadı ve geri dönüyor: Bunları ilk kez yaşıyor. Bunlar yönetmemiz ve anlamamız gereken dinamikler."

Como'yu neler bekliyor?

Como, Serie A'da önündeki mücadelelere hazırlanırken genç oyunculardan oluşan çekirdek kadrosunun gelişimini sürdürmeye odaklanıyor. Kulüp, teknik becerileriyle öne çıkan yeteneklere büyük yatırım yaptı; Fabregas ise bireysel potansiyeli takım olarak alınacak sonuçlara dönüştürmekle görevli isim. Paz'ın profilindeki bir oyuncunun Messi ile karşılaştırılması kaçınılmaz olsa da kulüp, genç oyuncunun ayaklarının yere basması ve önündeki işe odaklanması için elinden geleni yapıyor. Fabregas, en yetenekli oyuncuların bile dışarıdan gelen baskıyla yolundan sapabileceğinin farkında olarak teknik direktörlüğün insani yönüne öncelik veriyor.