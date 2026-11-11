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"Psikiyatriye gönderilmesi" gereken bir "diktatör": Eski FIFA Başkanı Joseph S. Blatter, halefi Gianni Infantino hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

90 yaşındaki İsviçreli, vatandaşı hakkında Spiegel dergisine verdiği röportajda, "Infantino artık sınır tanımıyor" dedi: "Olan biten hiçbir şeyi kavrayamıyor. Yani belki de Infantino'yu bir kez psikiyatriye göndermek gerekir."

Blatter, Infantino'nun ruhsal durumunun incelenmesine alternatif olarak spor hukuku kapsamında sonuçlar doğuracak bir yol da düşünüyor. "Başka bir yol daha var: Lozan'daki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a başvurmak. Davranışlarıyla FIFA tüzüğünü ihlal ettiği için orada hakkında dava açılabilir" diyen Blatter, şöyle devam etti: "Barış Ödülü konusunda önceden kimseye danışmadı. Bu, CAS'a taşınması gereken bir konu." Söz konusu ödül, Infantino'nun girişimiyle 2025'te oluşturulmuş ve Donald Trump'a verilmişti.

Donald Trump'ın Infantino üzerinde çok fazla etkisi mi var?

Blatter'e göre halefi, ABD Başkanı ile dostluğunun başlamasından bu yana yanlış bir yola saptı. "FIFA zarar görüyor. Şu anda gözünün boyanmasına izin vermiş biri tarafından yönetiliyor. Donald Trump ile bir araya gelmesi Gianni Infantino'yu değiştirdi" diyen Blatter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en popüler sporunu tekeline almak için seçildiğine inanıyor. Ancak futbol organizasyonunda bunu doğru bulmayan üst düzey kişiler var. Onu görevden almak istiyorlar."

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Blatter'e göre Infantino, dünya futbolunun yönetim organında tek hâkim gibi davranıyor: "O bir diktatör. FIFA'daki insanlar bana kimsenin onunla aynı asansöre binmesine izin verilmediğini anlatıyor. O 'untouchable', yani dokunulmaz."

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Infantino'nun 2016'da görevi devralmasından önce, 2015'te görevinden ayrılmak zorunda kalan Blatter, özellikle Dünya Kupası haklarının başarısızlıkla sonuçlanan satışı konusundaki tek taraflı girişimleri nedeniyle yoğun biçimde eleştirilen halefinin seçimle görevden alınmasını umuyor.

Arsene Wenger, FIFA başkanlığında Infantino'nun yerini mi alacak?

"Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA büyük baskı yapıyor ama Infantino mart ayındaki bir sonraki başkanlık seçimine kadar görevden uzaklaştırılamazsa yeniden seçilir. Şimdi ondan nasıl kurtulunacağına bakmak gerekiyor" diyen Blatter, öğrendiğini iddia ettiği bir bilgiyi de paylaştı: "UEFA'nın bir planı var, gelecek hafta bir rakip aday açıklayacaklar." New York Times ve BBC de son dönemde Arsene Wenger'in gerçekten aday olmayı düşündüğünü bildirdi.

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Blatter'in kişisel olarak istediği, ancak adaylığı pek olası görünmeyen bir isim var: Dünya Atletizm Federasyonu'nun başkanı olan ve 2025'te IOC başkanlığı yarışını kaybeden Sebastian Coe. Blatter, "Coe daha önce FIFA Etik Komisyonu'nun da başkanlığını yaptı. Güçlü bir kişilik. Futbolun anavatanı İngiltere'den bir başkan iyi olur" dedi. Coe'nun olası bir adaylık niyeti hakkında bilinen bir şey yok.