Geç saatlerde Johan Cruyff Arena'nın koridorlarında yaşanan bir sahne, Philipp Treu'nun gelişimini harika şekilde sembolize etti. Mixed Zone'daki bazı tavan lambaları çalışmadığı için ortam oldukça karanlıktı ve ayrı projektörlerle aydınlatılması gerekiyordu. Treu, Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından röportaj için geldiğinde önce biraz kenarda, gölgede durdu; ardından muhabirler tarafından spot ışıklarının altına çağrıldı.

Treu o akşam yalnızca kelimenin tam anlamıyla Alman futbolunun spot ışıkları altına çıkmadı, mecazi anlamda da bunu yaptı. Jürgen Klopp'un mücadele açısından iyi, oyun anlamında ise inişli çıkışlı geçen milli takım teknik direktörlüğü debutunda, SC Freiburg'un 25 yaşındaki sağ beki gecenin en büyük kazananı oldu. Savunmadaki takım arkadaşı Jonathan Tah, "Pippo'yu, Philipp Treu'yu özellikle öne çıkarmak isterim" dedi. "Çizgi boyunca aşağı yukarı nasıl koştuğu müthişti. Tam olarak buna ihtiyacımız var."

Çok sayıdaki debutan arasında onu doğrudan ilk 11'e alan tek isim Klopp oldu ve o da buna yürekli bir performansla karşılık verdi. Treu, sağ kanatta geniş bir etki alanına sahipti; yerden yaptığı bir ortayla Felix Nmecha'nın öne geçiren golünün hazırlayıcısı oldu.

Geriye koşularda uyum her zaman kusursuz değildi ama genel olarak Cody Gakpo'ya karşı idare eder savunma yaptı. Treu, DFB takımının uygun bir sağ bek arayışına cevap mı?

Philipp Treu, zirveye dolambaçlı yollardan çıktı

Eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, sağ bekte çoğunlukla mecburen Joshua Kimmich'i kullanıyordu. Klopp, kaptanı hemen merkeze çekti ve alternatif arayışına girişti. Gerçi "arayış" belki de yanlış kelime. Görünüşe göre Klopp'un çözümü zaten çoktan hazırdı. Klopp, aday kadro basın toplantısında "Almanya'da sağ bekimiz olmadığından bahsediyoruz" dedi. "Ama orada oynayan biri var ve kendi kendine şunu sorması gerekiyor: Ha, ne hakkında konuşuyorlar?"

Kastedilen isim, yoğun oyun tarzıyla Klopp'un geçiş futboluna mükemmel şekilde uyan Treu'ydu. Biraz zamanında Borussia Dortmund'daki Kevin Großkreutz ya da Liverpool'daki Andrew Robertson gibi. DFB'deki başarılı debutunun ardından nihayet spot ışıklarının altına çıkan Treu, "Birinin gözünü açıp Freiburg'a bakmış olduğunu duymak tabii ki güzel" dedi. Treu, her şeyin kendisinde biraz daha uzun sürdüğüne alışkın. Hiçbir zaman mutlak bir üst düzey yetenek olarak görülmedi, bugüne kadarki kariyeri dolambaçlı yollardan geçti.

Doğma büyüme Heidelberglu olan oyuncu, altyapıda SV Sandhausen ve 1. FC Kaiserslautern'de oynadıktan sonra RB Leipzig'e geçti. Oradaki ikinci takımın ligden çekilmesinin ardından Treu, 2017'de SC Freiburg'a geçti. U19 ile DFB Gençler Kupası'nı kazandı, rezerv takımla ise 3. Liga'ya yükseldi. Ancak profesyonel takıma sıçrama için bu yeterli olmadı; yine de onları zaman zaman taraftar tribününden destekledi. Treu, 2023'te 2. Bundesliga'da mücadele eden FC St. Pauli'ye transfer oldu ve doğrudan yükseldi. O sırada 23 yaşındaydı. Freiburg onu 2025'te 5,5 milyon euroya geri aldı. İlk 11 oyuncusu olarak. Profesyonel takım için.

"Ben zaten hiçbir zaman çabuk parlayan biri olmadığımı biliyordum" diyor bugün Treu. Büyük bir kariyer umudunu, özel rol modelleri sayesinde de hiç kaybetmedi. Kendisinin, yine ancak nispeten ileri bir futbolcu yaşında milli takım debutu yapan "Robert Andrich ya da Anton Stach gibi isimleri örnek aldığını" söyledi. "Sol şeritten adım adım ilerleyip rakiplerimin yanına sokulmak ve onları geçmek istedim."

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Josha Vagnoman ile rekabet, Jonathan Tah'tan yardım

Treu şu anda bu sollama şeridinde, VfB Stuttgart'ta son dönemde benzer şekilde iyi bir gelişim gösteren ve Klopp'un ilk kadrosuna girmeyi de başaran Josha Vagnoman ile rekabet ediyor. Treu, "Birbirimizi zorluyoruz" dedi ve göz kırparak şunu anlattı: "Bayern'e attığı golü hatırlıyorum; ben kanepede oturuyorum ve düşünüyorum ki: Kahretsin, şimdi o da golünü atıyor." Vagnoman, altı resmi maçın ardından şimdiden iki gol ve iki asist üretti.

Yine de Klopp, Hollanda karşısında tercihini Treu'dan yana kullandı. Peki gergin miydi? Treu, "Hayır, tam tersine" yanıtını verdi. "Rakibimin Cody Gakpo olduğunu bildiğimde bu benim için ekstra motivasyon oluyor." Klopp, Liverpool'da birlikte geçirdikleri dönem sayesinde Hollandalı hücum oyuncusuna dair önceden içeriden bilgiler de verdi: "Bana şöyle dedi: Hücumda top oynayabiliyor ama savunmada geriye çalışmaya pek hevesli değil. Ben de onu rahatsız ettim."

Treu'nun anlattığına göre Klopp, genel olarak ona "belli bir rahatlık" aşıladı. Maç sırasında ise ona en çok yanındaki isim yardımcı oldu. "Jonathan Tah arkadan beni sürekli yönlendirdi. Bana, 'Hey, öne doğru çıkabilirsin, sprint atabilirsin, arkandayım' dedi. Böyle bir şey insana müthiş bir his veriyor." Gerçekten de uyum sorunları açıkça görülse de Treu'nun cesareti yalnızca öne geçiren golde karşılık bulmadı.

Sonradan dönüp baktığında yalnızca, olası bir şut fırsatını kullanmadığı bir pozisyona hayıflanıyor. Treu, "Maçtan sonra kendi kendime şunu diyorum: Hey, bu konuda daha iyi olmalısın; cesaretini toplayıp kendin vurmalı ve topu bir kez daha çıkarmamalısın" dedi. Röportajında düşünceli, küstah, kısacası sempatik bir izlenim bıraktı.

Almanya'nın sağ bekteki sorunlarını çözme potansiyeline sahip. Ama aynı zamanda sevilen bir figür ve taraftar gözdesi olma potansiyeline de sahip. Treu, "Asıl şimdi başlıyor" dedi ve Amsterdam'ın spot ışıklarından ayrıldı.