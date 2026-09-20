"Onu oyundan men ederdim. Milli oyuncu oldu, takım için büyük değer taşıyor. Ama bu tür şeyleri spordan çıkarmamız gerekiyor. Bunu çocuklar izliyor, böyle bir şey yapılmaz", diye konuşan Hamann, cumartesi günü Sky mikrofonlarına böyle yüklendi.

Peki ne olmuştu? Mönchengladbach'ta yaklaşık bir saat geride kalmıştı. Konuk Mainz 2-1 öndeydi ki ev sahibi ekip bir elle oynama penaltısı kazandı. Penaltı atışı öncesindeki alışıldık karışıklık sırasında Amiri, TV kameralarına ayakkabısının kramponlarıyla penaltı noktasını eşelerken yakalandı.

Saha hakemi Robert Hartmann'ın başını çektiği hakem ekibi, Mainzlı orta saha yıldızının bu hareketini fark etmedi. Bunun ardından gelen kaçan penaltıya etkisi olup olmadığı ise tamamen spekülasyon. Ancak Gladbach savunmacısı Kevin Diks, topu sert bir şekilde sağ direğe nişanladı.

Hamann'a göre Amiri "ağır şekilde sportmenlik dışı" davrandı ve "sınırı fazlasıyla aştı". Eski Bayern yıldızı, "bir maç ceza" verilmesini istedi.

Diks'in kaçırdığı penaltıdan kısa süre sonra Gladbach bu kez golü buldu. Yeni transfer Isac Lidberg skoru 2-2'ye getirdi ancak Mainzliler, Eric Martel ve Danny da Costa'nın golleriyle bunu bitime kısa süre kala 4-2'ye çevirdi. Amiri oyundan çıktıktan sonra uzatma dakikalarının derinlerinde Shuto Machino'nun gole çevirdiği elle oynama penaltısı ise Gladbach için çok geç geldi.

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Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Borussia, sezondaki dördüncü maçında aldığı dördüncü yenilginin ardından, 1. FC Köln karşısında sezonun ilk galibiyetini alan Hamburger SV'den ligin son sırasını devraldı. Görünen o ki Gladbach'ta, üçüncü maç gününün ardından görevden alınan Eugen Polanski'nin yerine şimdi Alexander Blessin geçecek. Cumartesi günü beş kez Almanya şampiyonu olan ekibin başında geçici teknik direktör Jan-Moritz Lichte vardı.

Amiri'yi bu hareketi nedeniyle bir yaptırımın bekleyip beklemediği ise henüz netlik kazanmadı. 29 yaşındaki oyuncunun programında şimdi Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynanacak iki milli maç var. Amiri, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Alman milli takımının önündeki toplam dört maç için açıkladığı iki DFB kadrosundan ilkinin içinde yer alıyor.