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Eski İngiltere milli futbolcusu Chris Waddle, Borussia Dortmundlu Jobe Bellingham'ın Üç Aslanlar'a çağrılmasına anlam veremiyor.

65 yaşındaki Waddle, iGaming.com'a yaptığı açıklamada, "Burada pek çok soru işareti var. Premier Lig'de iyi oynayan ve adından söz ettiren diğer oyuncular neden çağrılmıyor? Bu gerçekten tuhaf," dedi.

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 21 yaşındaki Jobe Bellingham'ı ilk kez kadroya çağırdı. Böylece Jobe, Real Madrid'de forma giyen ağabeyi Jude ile aynı kadroda yer aldı. Jude da daha önce Borussia Dortmund forması giymiş, Tuchel ise 2015 ile 2017 yılları arasında Dortmund'u çalıştırmıştı. Waddle, Dortmund'un oyuncusunu başarılı biçimde tanıttığını düşünerek "Onu övdüler," dedi.

Tuchel'e yönelik spekülasyonunu sürdüren Waddle, "Kim bilir, belki de bütün bunlar eski kulübü Dortmund'a yaptığı bir iyiliktir," dedi. Waddle, bu tercihe anlam veremediğini de belirtti: "Bu sezon Dortmund'u bir ya da iki kez izledim. Orada iyi iş çıkardı ama takımı da sırtlamadı." Bellingham, Borussia Dortmund'un merkez orta sahasında Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha ve Konstantinos Karetsas gibi oyuncularla ciddi bir rekabet içinde.

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"Şimdi İngiltere için iyi iş çıkarırsa elbette buna sevinirim. Ama birçok kişi gibi ben de bunu beklemiyordum. Bu tuhaf bir seçim," diyen Waddle, küçük Bellingham'ın forma giymesi hâlinde bunun İngiltere'nin yaklaşan iki Uluslar Ligi maçından birinde olacağını düşünüyor: "Oynama şansı bulursa muhtemelen ilk maç olan Hırvatistan karşılaşmasında oynar. Çünkü İspanya'ya karşı Tuchel'in en güçlü kadrosunu sahaya sürmesi gerekecek," dedi.