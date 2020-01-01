"Onu öldürürüz!" - Lionel Messi'nin futbolla tanışma hikâyesi

Arjantinli yıldız, çocuk yaştan itibaren kendisini çok şiddetli bir rekabetin içinde bulmuştu.

'nin kuzeni Maxi Biancucchi, Messi'nin genç yaşlardan itibaren boyunun küçük olmasıyla başa çıkmanın yolunu nasıl bulduğuna dair ilginç şeyler anlattı.

Ole' ye konuşan Biancucchi, "Mahallede bizimle oynarken fiziksel olarak ondan çok daha büyüktük. Bize, "Bu delilik, onu oyundan çıkarın, yoksa onu öldürürüz' derlerdi. Ona vurmak isterler, o da buna katlanırdı" dedi.

"8-9 yaşındayken, cumartesi günleri onun oyununu izlemek için erken kalkardım. Çok etkileyici şeyler yapardı, inanamazdım," diyen Biancucchi, "En büyük hayâlim Leo'yu Newell'da görebilmek, ama bunun gerçekleşmesini zor görüyorum" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Messi geçen yıl Newell'a dönmeyi hayâl ettiğini itiraf etmiş, ancak kendisi için önce ailesinin geldiğini vurgulamıştı.