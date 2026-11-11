Michael Carrick'in milli maç arasında görevden alınması beklenirken Harry Kane, Manchester United'ın Mauricio Pochettino ile harika bir teknik direktöre sahip olacağını düşünüyor. Tottenham'da Arjantinli teknik direktörle beş yıl çalışan İngiltere kaptanı, Pochettino'nun kariyerinde büyük etkisi olduğunu söylüyor ve eski hocasını ne kadar övse az kalacağını vurguluyor.

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Manchester United'ın Carrick'in yerine Pochettino'yu getirmesi bekleniyor

Manchester United'ın, Premier League tarihindeki en kötü sezon başlangıcının ardından millî maç arasında Carrick'in görevine son vermesi bekleniyor. Pazar günü sahasında Aston Villa ile 4-4 berabere kalan United, 10 maçta yalnızca bir galibiyetle 18. sırada bulunuyor. Takım, eylül ayında Brighton'a evinde 3-2 yenilerek Carabao Cup'a da veda etti.

United, Pochettino ile prensipte anlaşmaya vardı. ABD millî takımının teknik direktörü olan Pochettino'nun sözleşmesinde ise 10 milyon dolarlık (7,4 milyon sterlin) serbest kalma maddesi bulunuyor.

Kane, Pochettino'nun kariyerindeki etkisini anlattı

Standard Sport'un edindiği bilgilere göre United, uzun süredir ilgi duyduğu 54 yaşındaki Pochettino'nun göreve gelme ihtimalini yokladı. Kane, Tottenham'da onunla beş yıl çalıştı. Bu dönemde birlikte bir Lig Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi finaline ulaştılar.

Çarşamba günü Pochettino'nun Old Trafford'a olası transferi sorulduğunda Kane şunları söyledi: “Evet, Mauricio ile aramızda gerçekten harika bir ilişki var. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerim ve özellikle gelişimim üzerinde büyük etkisi olan teknik direktörlerden biri. Kariyerimin o döneminde onun rehberliğine ihtiyacım vardı. Beni sadece saha içinde değil, saha dışında da zorlaması bana gerçekten çok yardımcı oldu.”

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‘Tek sezonluk yıldız’ denilen Kane'den rekorlara

Kane, Pochettino yönetiminde çıkış yaptığı 2014-15 sezonunda 21 Premier League golü attı. Ancak sonraki sezonun başında altı maç boyunca gol atamayınca ona ‘tek sezonluk yıldız’ denildi. Kane, eleştirilerini haksız çıkarmasına ve hem Tottenham'ın hem de İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasına yardımcı olan kişi olarak Arjantinli teknik direktörü gösteriyor.

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Kane sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten harika bir teknik direktör. Dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırdı. Benim açımdan onu ne kadar övsem az. Ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ama onun hem harika bir insan hem de harika bir teknik direktör olduğunu biliyorum.”

Pochettino ve Kane'i neler bekliyor?

Pochettino'nun, United'ın 22 Kasım'da Liverpool'a karşı oynayacağı bir sonraki Premier League maçında takımın başında olması bekleniyor.

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Kane ise perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'a karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında 126. kez millî formayı giyerek Peter Shilton'ı geride bırakmaya ve İngiltere erkek millî takımında tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanıyor.