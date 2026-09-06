"Onu küçümseme": Arsenal yıldızının Firmino'yla kıyaslanması Gary Neville ile Carragher arasında sert bir tartışma başlattı

Manchester United'ın eski yıldızı Gary Neville, Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher'ı, Arsenal'in yıldızını, Kırmızılar'ın eski oyuncusu Brezilyalı Roberto Firmino ile kıyasladığı için eleştirdi.

"The Sun" gazetesine göre Kai Havertz, Arsenal'in Chelsea karşısındaki maçında muhteşem bir gol atmadan önce "Sky Sports" kanalında sert bir tartışmanın merkezindeydi.

27 yaşındaki forvet, geçen sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda kilit bir rol oynadı.

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Havertz, Morgan Rogers'ın golüne yakın mesafeden bir vuruşla karşılık verdi, ayrıca Martin Ödegaard için harika bir çalım yaparak Topçular'a öne geçme fırsatı tanıdı.

Adını gol krallığı listesine yazdırmadan önce Alman oyuncu, spor yorumcusu Jamie Carragher tarafından Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino ile kıyaslandı.

Bu övgü, Emirates Stadyumu'nda meslektaşı Gary Neville ile canlı yayında sert bir tartışmaya yol açtı.

Arsenal'in şampiyonluğunu başarıyla koruyacağını öngören Manchester United efsanesi şöyle konuştu: "Havertz'in hücum hattında bulunmasının, orta saha oyuncularının biraz onun tarafına doğru hareket edebileceği anlamına geldiğini düşünüyorum."

Ve şöyle devam etti: "Havertz iyi bir oyuncu, çok iyi performans gösteren bir oyuncu, ama sizi aşırı derecede korkutmaz."

Liverpool'un eski savunmacısı Carragher ise şöyle yanıt verdi: "Bu, Mohamed Salah'ın Firmino ile oynamasına engel olmadı."

51 yaşındaki Neville, meslektaşını azarlayarak şunları söyledi: "Hayır, hayır, hayır. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen bu arada harika bir oyuncu olması açısından Firmino'yu küçümseme."

Carragher, argümanını desteklemeye çalışarak şöyle yanıt verdi: "Gol atmak açısından."

Ancak Neville ekledi: "Mane ve Salah'a denk bir oyuncu olma biçimiyle muhteşemdi, bu gerekliydi."

Ardından 48 yaşındaki Carragher sordu: "Peki Havertz neden bu tür bir oyuncu olamasın?"

Neville ise açıkça şunları söyledi: "Havertz'in hiçbir şekilde Firmino kadar iyi olduğunu düşünmüyorum."

Havertz, sezonun ilk aşamalarında değeri 63,5 milyon sterlin olan Viktor Gyökeres'i Arsenal'in ilk on birinin dışında tutuyordu.

Ayrıca geçen ay Arsenal'in sezon açılışında yeni yükselen Coventry karşısında aldığı galibiyette de bir gol attı.

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Havertz artık Premier Lig'de 166 maçta 45 gol atmışken, Firmino 256 maçta 82 gol kaydetti.