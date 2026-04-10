Onu koruduğu için suçlandı ve kendi yoluna gitti... Renard'ın arkadaşı Suudi futbolunu terk ediyor

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

2026 Dünya Kupası finalleri, 11 Haziran'da başlayacak ve Suudi milli takımı tarihindeki yedinci kez turnuvaya katılacak. Suudi Arabistan, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

Dünya Kupası'nın başlamasına tam olarak yaklaşık iki ay kala, güvenilir gazeteci Santi Ona, Suudi Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Nasser Larguet'in önümüzdeki dönemde görevinden ayrılabileceğini doğruladı.

Ona, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, bazı Fransız kulüplerinin önümüzdeki dönemde Larguet ile sözleşme imzalamak için durumunu takip ettiğini açıkladı.

Mayıs 2022'den beri Suudi Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlüğünü yürüten Larguet, Suudi milli takımının teknik direktörü Fransız Hervé Renard'ı korumakla ve aralarındaki dostluk ilişkisi nedeniyle onun görevden alınmasını engellemekle suçlandı.

Ayrılması durumunda Larguet, 2023 yılında Suudi milli takımından ayrılan Renard'ın izinden gidecek. Renard da bir Fransız teklifini kabul etmişti, ancak bu teklif kadın milli takımından gelmişti. Ancak bu görevde uzun süre kalamadı ve 2024 yılında "Yeşiller"in başına geri döndü.