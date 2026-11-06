Jesús Owono, henüz 30 yaşında hayatını kaybeden Jesús de Miguel ile yaşadığı trajik çarpışmanın ardından psikolojik bir çöküş yaşıyor.

Tenerife forveti De Miguel, geçen pazartesi akşamı oynanan maçın son dakikalarında bir topu uzaklaştırmak için atılan Andorra kalecisi Owono ile istem dışı çarpışmasının ardından "kazara göğüs travması" nedeniyle geçen salı sabahı hayatını kaybetti.

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Trajik olay maçın durdurulmasına yol açtı ve İspanyol futbolunu yasa boğdu. Basında çıkan haberlere göre, 25 yaşındaki Owono olaydan derin biçimde etkilendi.

Owono'nun takım arkadaşlarından birine yakın bir kaynağın, "The Athletic" sitesine aktardığı sözler şöyle: "Owono yıkılmış durumda, evine kapanmış ve dünyadan kopmuş. Şu anda kim olduğunu bile bilmiyor."

İspanyol Futbolcular Birliği (AFE), olayın etkilerini atlatmasına yardımcı olmak için uzman seansları düzenleyerek Owono'ya psikolojik destek sağlamayı taahhüt etti.

Kalecinin açıklaması

De Miguel'in ölümünün ardından Owono, kulübü aracılığıyla bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Bunlar hayatımın en zor günleri. Kelimeleri bulmakta zorlanıyorum, yaşananların herhangi bir kısmını kavramak benim için çok zor. Jesús'ü kaybetmenin acısını çok derinden hissediyorum. Onu, ailesini ve onu seven herkesi düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Üstesinden gelinmesi gereken pek çok şey olduğunu biliyorum ve gelecek olanla tam bir saygıyla yüzleşeceğim. Ama şu anda, açıkçası, Jesús ve yaşadığımız üzüntü dışında hiçbir şey düşünemiyorum. Huzur içinde yat, Jesús."

Owono, çarpışma nedeniyle kırmızı kart görmüş ve sahadan ayrılmaya başlamışken, sağlık ekibi forvete gerekli müdahaleyi yapmak için koşarken De Miguel'in durumunu kontrol etmek için geri dönmüştü.

Owono'nun Andorra'daki takım arkadaşı Lautaro Spatz ise, olay nedeniyle takımın "tamamen yıkıldığını" açıkladı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Futbolun anlamını yitirdiği anlar vardır. Sonsuza dek iz bırakan ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu fark ettiren anlar. Yaşadığımız şey hiçbirimizin asla unutamayacağı bir şey. Bizi tamamen yıkan, kelimelerin yetmediği ve açıklaması zor bir hüzünle baş başa bırakan bir trajedi."