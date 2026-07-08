Avrupa Parlamentosu, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası ile ilgili son gelişmeler nedeniyle, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino’ya karşı şiddetli mücadelesini sürdürdü.

Son dönemde, FIFA’nın 32’li turda Bosna-Hersek ile oynanan maçta kırmızı kart gören Amerikalı forvet Folarin Balogun’un otomatik cezasını askıya alma kararı almasının ardından büyük bir tartışma yaşandı.

Balogun, Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Futbol Federasyonu’nun itirazlarına rağmen son 16 turunda Belçika ile oynanan maçta forma giydi, ancak daha sonra ülkesinin milli takımını 1-4’lük ağır yenilgiden kurtaramadı.

"The Athletic" sitesine göre, Avrupa Parlamentosu'nun 72 üyesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bünyesindeki 27 ulusal federasyonun başkanlarına mektup yazarak, bu olayla ilgili olarak Infantino hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Bu, Avrupa Parlamentosu’nun ilk hamlesi değildi; 29 Haziran’da 50 milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump’a FIFA Barış Ödülü’nü vermesi nedeniyle Infantino hakkında soruşturma açılması için Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) başvurmuştu.

Avrupa Parlamentosu, özellikle Trump’ın Balugun’a verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesi için Infantino ile temasa geçtiğini kendisinin de itiraf etmesinden sonra, Infantino’nun FIFA’nın temelini oluşturan siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini düşünüyor.

Infantino’nun birçok kez kendini savunmaya çalıştığı belirtiliyor. Infantino, bu şikayetleri inceleyen FIFA’ya bağlı organların tamamen bağımsız olduğunu vurgulayarak, kararlarda herhangi bir siyasi müdahale olmadığını reddetmişti.