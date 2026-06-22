Onu kadrosuna katmayı hayal ediyor... Manchester United ile Real Madrid yıldızı arasında iki engel var

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United’ın orta sahasını güçlendirmek için “hayal listesi”nin başına Real Madrid’de forma giyen Fransız milli oyuncu Aurélien Tchouaméni’yi koyduğunu ve bu hamlenin Brezilyalı Casemiro’nun en uygun yedeğini bulmayı amaçladığını açıkladı. Ancak bu transferin gerçekleşmesini engelleyebilecek iki önemli engel bulunuyor.

Romano, Pazartesi akşamı YouTube kanalında şunları söyledi: "Nisan ve Mayıs aylarında size defalarca söylemiştim ki, Manchester United'ın Casemiro'nun yerini dolduracak ideal oyuncuyu seçme özgürlüğü olsaydı, kulüp içinde gündeme gelecek isim Aurélien Tchouaméni olurdu. O, büyük bir Avrupa tecrübesine sahip, seviyesi mükemmel olan ideal bir defansif orta saha oyuncusu ve ona olan ilgi kesinlikle kesin."

Ancak Romano, transferin iki temel sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Birincisi: Real Madrid şu ana kadar oyuncunun ayrılmasına izin vermedi; ikincisi: Chouameni’nin Real Madrid’deki çok yüksek maaşı, İngiliz kulübünün mevcut mali planına uymuyor ve bu da transferi zorlaştırıyor.

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Ayrıca şunları ekledi: “Manchester United’ın Chouameni’yi hayal ettiği ve ona hayran olduğu konusunda hiç şüphe yok, bu kesin. Kulüp, oyuncuyu büyük bir takdirle karşılıyor ve onu ideal bir transfer olarak görüyor. Ancak gerçekçi olalım: Transfer, henüz kapıyı açmamış olan Real Madrid’e bağlı. Buna maaş meselesi de eklenince, durumun gerçeği budur.”

Chouameni, Dünya Kupası açılış maçında Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup etmesinin ardından kas sakatlığı geçirdi ve bu nedenle Irak ile oynanan ikinci maçta forma giyemedi.

Real Madrid şu ana kadar resmi olarak üç oyuncuyla sözleşme imzaladı; bunların arasında Chouaméni’nin pozisyonunda oynayan hiçbir oyuncu yok. Bu oyuncular: Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté.

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