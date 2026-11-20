Bayern Münih yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Jamal Musiala'nın sakatlık dönüşü eski seviyesini yeniden yakalayıp yakalayamayacağı konusunda soru işaretleri doğurdu. Rummenigge, oyuncunun düşüşünün sürmesi halinde, raporlara göre 2030'a kadar geçerli olan ve yıllık 25 milyon euronun üzerinde maaş içeren sözleşmesinin mali şartlarının yeniden gözden geçirilmesinin gündeme gelebileceğini ima etti.

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Rummenigge'nin açıklamaları, Alman "Sky" kanalının aktardığına göre, Musiala'nın 1-1 sona eren Köln maçında sahalara dönüşüyle aynı zamana denk geldi. Sakatlığı nedeniyle iki ay forma giyemeyen Alman milli oyuncu, sportif geleceğine dair şüpheler sürerken ikinci yarıda oyuna sonradan dahil oldu.

Kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß'in, Musiala'nın eski seviyesine dönememe ihtimaline ilişkin endişelerine katılıp katılmadığı sorulan Rummenigge, bu senaryoyu dışlamadı ve bunun "tamamen mümkün ve ihtimal dışı olmadığını" söyledi.

Rummenigge, benzer sakatlıklarla ilgili geçmiş deneyimlerin, oyuncunun sakatlık öncesinde sergilediği seviyeye dönmesinin zor olduğunu gösterdiğini de ekledi.

Rummenigge'nin endişeleri yalnızca teknik boyutla sınırlı kalmadı. Bayern yöneticisi, raporlara göre yıllık 25 milyon euronun üzerinde kazanan Musiala'nın sözleşmesinin getirdiği mali yüke de değinerek, oyuncu kendisinden beklenen performansı düzenli olarak ortaya koyamazsa bu maaşı almaya devam etmesinin tartışma konusu olacağını belirtti.

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Bayern yönetim kurulu üyesi, bu konudaki herhangi bir görüşmenin oyuncu, ailesi ve menajerlik ajansıyla iletişim kurmayı gerektireceğini açıkladı. Beklenen sportif karşılığın alınamaması durumunda bu maaşların sürdürülemez hale gelebileceğine işaret eden Rummenigge, konunun önümüzdeki dönemde Musiala'nın durumundaki gelişmelere bağlı olacağının altını çizdi.

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Hoeneß daha önce, yaz döneminde iki kez nüksetme yaşayan ve ardından zaman zaman sahalardan uzak kalmasına yol açan sağlık sorunları yaşayan oyuncunun geleceğiyle ilgili tartışmayı başlatmıştı. Hoeneß, Musiala'nın eski seviyesine dönebileceğine dair şüphelerini kamuoyu önünde dile getirmiş, sözleşmesinin yüksek bedeline de dikkat çekmişti.

Bu endişelere rağmen Rummenigge, şu an için Musiala'nın ayrılık ihtimalini dışladı. Oyuncunun Bayern'den ayrılmak isteyeceğini düşünmediğini vurgulayan Rummenigge, mevcut koşullarda başka bir kulübün onu transfer etmeye istekli olmasını da beklemediğini söyledi.

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Ancak Rummenigge aynı zamanda kulübün mali boyutları incelemeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Şu ana kadar oyuncu ya da temsilcileriyle somut bir görüşme yapılmadığını belirten Rummenigge, dile getirdiklerinin oyuncunun geleceğine dair fikir ve ihtimallerden öteye geçmediğini kaydetti.