Pep Guardiola, Neymar'ı Barcelona'ya transfer olduğu yaz Bayern Münih'e götürmek için yaptığı başarısız girişimi anlattı. O dönemde Almanya'daki görevine başlayan eski Manchester City teknik direktörü, Brezilyalı forveti Camp Nou'ya gitmekten vazgeçirmek için gizlice görüştüğünü söyledi.

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Guardiola, Neymar'ın Barcelona transferine nasıl engel olmaya çalıştı?

Teknik direktörlük kariyerini Romario TV yayınında değerlendiren Guardiola, bir dönem Brezilyalı forveti çalıştırmayı umduğunu söyledi. Neymar'ın Santos'tan ayrılmaya hazırlandığı 2013 yılında Katalan teknik adam, Barcelona'dan ayrılıp Bayern Münih'in başına geçmeye hazırlanıyordu.

Eski kulübü anlaşmayı tamamlamadan önce bir fırsat yakaladığını düşünen Guardiola, UEFA toplantısında genç oyuncuyla görüştü. İkili daha sonra bir otelde futbol üzerine baş başa konuştu. Guardiola bu görüşmede Neymar'a Almanya'ya gitmesini önerdi.

Guardiola, Bayern Münih için yaptığı gizli görüşmeyi anlattı

Romario TV'ye konuşan Guardiola, Neymar Barcelona'ya gitmeye karar vermeden önce transferine müdahale etmeye ne kadar yaklaştığını anlattı.

“Barcelona'dan ayrılıp Bayern'e giderken bir UEFA toplantısında onun Barcelona'ya gideceğini duydum ama her şey kesinleşmemişti. Ben de onu Bayern'e gitmeye ikna etmeye çalıştım. Bir otelde biraz futbol konuştuk, ardından iyi bir karar verip Barcelona'ya gitti” dedi.

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Forveti Münih'e gitmeye ikna edemese de teknik direktör, Camp Nou'yu seçmesinin doğru karar olduğunu kabul etti.

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Barcelona'nın “yenilmez” üçlüsüne hayranlığı ve Messi'ye bağlılığı

Guardiola'nın hayranlığı, 2011 Dünya Kulüpler Kupası finali öncesinde Danilo ve Elano'nun da forma giydiği Santos'la karşılaşmasına dayanıyordu.

Şöyle devam etti: “Onu çalıştırmayı çok isterdim. Zirvedeyken üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Akıcılığı, estetiği ve cesareti vardı... 2011 finalinde Danilo ve Elano'nun da oynadığı Santos'la karşılaştığımızda, o yıl videoları izlemiştik ve ‘ne oyuncu’ demiştim. Etkileyici bir oyuncuydu, onu çalıştırmaktan büyük mutluluk duyardım. Onun, [Lionel] Messi'nin ve [Luis] Suarez'in yer aldığı Barcelona yenilmezdi. Gördüğüm en iyi hücum üçlüsüydü.”

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Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Messi'yi transfer etmeye çalışıp çalışmadığı sorulduğunda Guardiola, kulübe bağlılığı nedeniyle ona hiç yaklaşmadığını söyledi: “Hayır, onunla hiç iletişime geçmedim. Ben Barcelona taraftarıyım.”

Manchester City'den ayrılan Guardiola'yı neler bekliyor?

Guardiola, geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrılarak İngiltere'de kupalarla dolu on yıllık dönemine son vermesinin ardından kendi isteğiyle futbola ara vermiş durumda. Kulübede geçirdiği 18 yılın ardından yorulan Katalan teknik adam, teknik direktörlüğe en az bir yıl ara veriyor ve dönmek için acele etmiyor.

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Aynı röportajda Guardiola, temmuz ayında İtalya'dan gelen teklifi reddetmekten “utandığını” açıkladı ve zamanlama nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti. Bununla birlikte, bir millî takımı çalıştırmanın gerçekleşmemiş tek hedefi olduğunu ve futbola dönmeye karar verdiğinde “bir sonraki adımının” bu olacağını doğruladı.