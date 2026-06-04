"Onu Hollanda milli takımının forvet hattında Malen'in yanına koyardım"

Theo Janssen, Memphis Depay'ın Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının forvet lideri olarak sahaya çıkacak kadar iyi olmadığını düşünüyor. Amatör teknik direktör ve yorumcu, "De Oranjezomer" programında Hollanda milli takımının ideal forvet hattını ortaya koyuyor.

"Memphis önemli bir oyuncu. Hollanda milli takımı için gol atma konusunda en önemli oyuncu. Ancak bir kadro kuracak olsam, Memphis bu kadroda yer almaz," diyen Janssen, Oranje'nin tüm zamanların en golcü oyuncusunu şu anda ilk 11'de oynamak için yeterince iyi bulmuyor.

"Ben Brian Brobbey'i Donyell Malen'in yanına koyardım. Cody Gakpo da arkada olurdu," diyor analist, Ronald Koeman'a ücretsiz bir tavsiye olarak. "Ben farklı bir şekilde, farklı bir sistemle oynardım. Çünkü Hollanda'da futbolun pek de harika olmadığını görüyorsunuz. Cezayir maçında gol fırsatları yaratma açısından durum hala iyiydi."

Janssen, Oranje'nin Cezayir'e 0-1 yenildiği, sözde veda maçını izledi. ''Bu, Dünya Kupası öncesinde iyi bir his vermiyor. O maçı kabullenmek gerek. Sanırım on iki oyuncu değişikliği yapıldı. Neredeyse herkes oynadı. Bu zaten başlı başına olağanüstü bir şey.''

"Ve güzel bir şekilde veda etmek istersiniz. Hollanda halkına iyi bir maç izletmek istersiniz. Ama bunu başaramadınız. Dolayısıyla herkes Dünya Kupası'na 'yine mi olacak?' diye bir hisle gidiyor," dedi biraz şüpheci olan Janssen.

Eski orta saha oyuncusu, Memphis ve Malen'in ilk on birde yer almasına karşı çıkmıyor. ''İki forvetli bir sistemde gayet iyi uyum sağlayabilirler. Üç forvetli bir sistemde ise Malen'in sağda oynaması biraz zorlaşır, o merkezde oynamalı.''

Malen, Cezayir maçında Koeman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Memphis ikinci yarıya yedek olarak başladı ve Wout Weghorst maçın bitimine kısa bir süre kala oyuna girdi. Ancak bu, kendi sahasında alınacak bir yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı.