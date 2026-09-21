“Onu Hollanda Milli Takımı’ndan uzak tutarak Xavi bir mesaj verebilirdi”

Xavi'nin basın toplantıları henüz bir şölen havası yaratmıyor; Voetbalpraat'ta pazartesi günü yapılan yorumlar da bu yönde. Willem Vissers, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak Louis van Gaal'ın görev yaptığı günleri bile özlediğini söylüyor.

Vissers, İspanyol teknik adamın pazartesi günkü basın toplantısını değerlendirirken, "Yaşınız biraz ilerlediyse, her soruya harika bir cevap veren Van Gaal'lı basın toplantılarını yeniden özlüyorsunuz" dedi.

Meslektaşı Sjoerd Mossou da, "Basın mensupları için iş zor olacak" diye ekledi. "Bu adam sadece son derece düzgün cevaplar veriyor. Klişe kavramlarla. Aslında mesele, Xavi'nin Hollanda'ya özgü doğrudanlığı sevmesi ama buna kendisinin dahil olmak zorunda kalmaması."

Mossou, Xavi'nin oluşturduğu kadro konusunda da bazı şüpheler taşıyor. "Sadece kadroya bakarsanız... Bu, Aad de Mos, Dick Advocaat ya da Kenneth Perez'in kadrosu da olabilirdi. Bir tür orta yol. Kadro tercihlerinden ve sunumundan henüz çok az şey çıkarabilirsiniz."

Kenneth Perez'e göre Xavi, doğrudan bir mesaj verebilirdi. "Van Dijk'ı dışarıda bırakmak bunların en büyüğü olurdu. Diğer tüm tercihler ise biraz fark etmez türdendi ve Hollanda Milli Takımı için gerçekten çok önemli oyuncular değildi."

Xavi, kısa süre önce Van Dijk ile Hollanda Milli Takımı'ndaki geleceği hakkında kapsamlı bir görüşme yaptı. Stoper, milli takım kariyerine devam edecek ve kaptanlık bandını da taşımayı sürdürecek.