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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

"Onu hileci olarak nitelendirdi": Donnarumma ile Liverpool taraftarı arasında sert tartışma

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
G. Donnarumma
İngiltere
İtalya

Manchester City'nin Liverpool'u yenmesinin ardından

Pazar günü Premier Lig'de Manchester City'nin Liverpool karşısında aldığı büyük galibiyetin (3-0) ardından gelen saatlerde, gök mavili ekibin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma ile bir Liverpool taraftarı arasında tartışma yaşandı. Taraftar, kaleci soyunma odasına dönerken kendisine "hileci" ifadesini kullandı.

Olay, Manchester City'nin Anfield'da oynanan maç boyunca içinde bulunduğu gergin atmosferde meydana geldi. Takım, Liverpool taraftarlarının düşmanca karşılamasıyla yüz yüze geldi; taraftarlar ıslıklar çaldı ve İngiliz kulübüne yöneltilen mali suçlamalarla ilgili davaya duydukları öfkeyi ifade etmek amacıyla protesto pankartları açtı.

Taraftarların tepkileri yalnızca maçın gidişatıyla sınırlı kalmadı. Manchester City oyuncuları, ısınma çalışmaları için sahaya çıktıkları andan itibaren yuhalamalara maruz kaldı; kulübün Premier Lig mali kurallarına yönelik 115 ihlal işlemekle suçlanmasına dair tartışmaların sürmesi nedeniyle düşmanca olarak nitelendirilen tezahüratlar yapıldı.

Mali dava, kulübe yönelik eleştirilerin artmasının ardından Manchester City ile rakipleri arasında yeni bir gerilim ekseni hâline geldi. Dava hakkında henüz nihai bir karar verilmedi ve bu suçlamalar nedeniyle kulübe resmi bir yaptırım uygulanmadı.

İşte bu gergin ortamda Donnarumma ile taraftar arasındaki tartışma, karşılaşmanın atmosferine yeni bir bölüm ekledi. Müsabakanın etkileri sahada Manchester City'nin 3-0'lık net üstünlüğüyle sınırlı kalmadı; kulübün mali dosyasına ilişkin tartışmaların sürmesiyle birlikte tribünlere ve soyunma odalarına açılan koridorlara kadar uzandı.

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